As mudanças recentes do País passam por análise Os professores Francisco Vidal Luna e Herbert S. Klein buscam o entendimento da história recente brasileira para provocar o surgimento de alternativas para a construção do futuro. Segundo a análise a quatro mãos, desde os anos 1980 o Brasil passou por mudanças sociais, políticas e econômicas, que podem ser consideradas avanços, como nas áreas da saúde e da educação. Mas essas transformações não resolveram problemas graves, como a violência crescente e a extrema desigualdade social, os quais prejudicam o País no concerto internacional. A compreensão sobre o último quartel de século, para os autores, é necessária como forma de enfrentar esses desafios cada vez mais urgentes.