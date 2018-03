As mudanças de um país contadas por vidas comuns

Yesterday?s Weather Anne Enright Grove Press 308 págs., R$ 67,40 A irlandesa Anne Enright tem sido elogiada por seu vigor imaginativo e estilístico. Ganhadora do Man Booker Prize de 2007 por O Encontro (The Gathering), Anne apresenta agora Yesterday?s Weather, um romance que, como se fosse feito de uma série de insights, revela a vida ordinária de homens e de mulheres de diferentes profissões e origens sociais, lutando em meio às dúvidas do amor, às normas familiares e a uma comunidade que é atingida por uma realidade fragmentada e fugaz. As histórias que estruturam Yesterday?s Weather também mostram as rápidas transformações sociais pela quais passou, e ainda passa, a Irlanda, uma terra marcada pelos valores tradicionais e familiares.