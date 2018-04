As missões impossíveis do astro Tom Cruise No cinema de ação, um é pouco, dois é bom e três nem sempre é demais. Pense na série Bourne, cujo terceiro filme, o ótimo O Ultimato Bourne, está nos cinemas. Pense em outra série, Missão Impossível, com o astro Tom Cruise na pele do agente Ethan Hunt. Sucesso na TV dos anos 60, Missão Impossível, com o vibrante tema de Lalo Shiffrin, já ganhara um revival na própria TV, em 1980. Mas foi preciso esperar até 1996, para que o cinema desse à série (e seus personagens) sua versão mais nobre. A partir das 13h40, você pode assistir, no Telecine Pipoca, aos três filmes da série iniciada por Brian De Palma em 1996. O primeiro filme possui pelo menos duas cenas antológicas - a perseguição no alto do trem-bala e a invasão do laboratório, filmada à maneira de Stanley Kubrick em 2001, Uma Odisséia no Espaço. O segundo filme, às 15h45, é ainda melhor. John Wood, que assina a direção, transforma o embate entre Cruise e o vilão Dougray Scott num fascinante jogo de máscaras que JJ Abrams, realizador d o terceiro filme, às 19h40, também leva para o confronto entre Cruise e Philip Seymour Hoffman. Emmanuelle Béart, no primeiro filme; Thandie Newton no segundo; e Michelle Monagham no terceiro incrementam a ação.