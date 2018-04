As Minas Gerais pelo olhar de Afonso Arinos Os ensaios reunidos neste livro demonstram o interesse que Afonso Arinos de Melo Franco sempre nutriu pela cultura mineira. Com o objetivo de ser "um simples ensaio de síntese cultural" e não um livro de História, Rosa de Ouro revisita Minas do século 18, com seus poetas árcades, a sociedade bandeirante das minas, a arte de Aleijadinho e as idéias revolucionárias da Inconfidência. A sensibilidade e a erudição reveladas na interpretação desses temas se incorporam ao que de melhor até hoje se produziu sobre nossa cultura. "É desse berço mineiro que emerge Afonso Arinos de Melo Franco, pois ?as idéias lhe interessavam mais que os fatos?, e o que a Rosa de Ouro desvela é essa herança histórica", escreve Júnia Ferreira Furtado.