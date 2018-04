As mentiras não se sustentam mais Data estelar: Mercúrio e Saturno em conjunção, a Lua será vazia das 9h22 às 13h14, horário de Brasília, quando ingressa em Escorpião. Enquanto isso, aqui na nave Terra, graças ao céu, as mentiras não se sustentam mais, porque suas raízes não chegam à fonte da vida, que é o coração. As mentiras entortam e aumentam a distância entre a língua e o coração, ao ponto de não mais se poder ter acesso a este, fonte de toda vida, prosperidade e bem-estar, resultando nesse triste panorama num mundo vazio e hipócrita, cujo maior erro é transformar-se em padrão consagrado pela maioria que o pratica. Porém, do ponto de vista cósmico, o poder numérico que a democracia provê não é maior do que o desígnio que faz tudo existir, o qual, porque conta com a eternidade para realizar-se, não se importa com demoras tão grandes que parecem eternas aqui na Terra, mas que não passam de soluços que não deixam rastros. ÁRIES 21-3 a 20-4 A coragem é imprescindível, pois as circunstâncias se tornaram perigosas demais para continuar fazendo de conta que sua alma poderia tirar de letra tudo o que acontece. O perigo é real, mas é necessário seguir em frente a despeito deste. TOURO 21-4 a 20-5 Enganar-se é uma circunstância sempre possível, dado a mente delirar continuamente, deliciando-se em situações ilusórias, perdendo de vista o que de melhor a realidade poderia oferecer na forma de oportunidades. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Nada do que acontece é maior do que você seria capaz de processar ou digerir, tudo acontece na justa medida da necessidade e, também, de sua capacidade de superar os acontecimentos, tornando sua alma maior do que é atualmente. CÂNCER 21-6 a 21-7 Competir é um exercício animal, e ainda nossa humanidade se esbalda neste, como se apreciasse o resultado da selvageria. O destino certo da espécie humana é o estabelecimento de vínculos de cooperação, e nada de competição. LEÃO 22-7 a 22-8 Aja com a maior simplicidade possível, essa virtude não é fácil de ser praticada, dada a tendência racional da cultura em que sua alma foi educada. A simplicidade beira a ingenuidade, algo bastante raro quando se racionaliza e questiona tudo. VIRGEM 23-8 a 22-9 Tudo que for protelado aumentará de tamanho e intensidade. Pense: você não precisa acumular mais crises, sua alma já tem suficiente, não há lugar para mais. Por isso, não acumule mais nada, atenda tudo o que acontecer imediatamente. LIBRA 23-9 a 22-10 A complexidade dos relacionamentos pode até ser estressante, mas não é negativa. Pense: foram seus passos os que trouxeram você até aqui e agora, e a complexidade dos relacionamentos há de servir para algo útil também. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Para que o acontecimento miraculoso provoque resultados práticos, sua alma precisa estar sintonizada, atenta aos menores sinais, pois o Universo fala o tempo inteiro com a alma humana, porém, só diz uma vez o que precisa ser dito. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Quando a língua e o coração trabalham em harmonia, grandes dificuldades são superadas com rapidez. O contrário também é verdade, quando a língua e o coração estão em discordância, os próprios atos produzem a dificuldade. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Certas discussões se tornaram estéreis irreversivelmente, e você, ao percebê-lo, devia começar a gastar a menor energia possível nessas. Pode não ser muito fácil tomar uma atitude assim, mas valerá a pena esforçar-se. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Este não é um momento comedido, todas as coisas acontecem em doses enormes, pelo que, não seria sábio de sua parte tentar fugir para descansar, mas enfrentar tudo com atitude amorosa, tentando facilitar os acontecimentos. PEIXES 20-2 a 20-3 O trabalho não é um castigo, é o justo exercício de uma espécie, a humana, que transita entre dois mundos, o abstrato e o concreto, tendo de construir a ponte que una auspiciosamente esses dois. Trabalho é a expressão dessa construção.