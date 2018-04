As melhores fotos do concurso World Press World Press Photo, fundada na Holanda em 1955. tem como objetivo apoiar e promover internacionalmente o trabalho de fotojornalistas. Para isso, realiza o mais prestigioso concurso anual de fotojornalismo. Os trabalhos dos vencedores são exibidos em mais de 45 países e visitados por cerca de 2 milhões de pessoas a cada ano. O jurado deste livro de 2007, a 50ª edição do World Press Photo, levou duas semanas para julgar 78.083 inscrições submetidas por 4.460 fotógrafos de 124 países. A melhor foto do ano de 2006, que estampa a edição, é do americano Spencer Platt e mostra jovens libaneses passeando em um carro luxuoso em Haret Hreik, região de Beirute, logo após ter sido bombardeada.