As loucuras do amor vistas de dentro e de fora

Billie Holiday é a maior cantora de jazz do século 20. E a partir de critérios inesperados. Sua voz era pequena, timbre sujo, muitos portamentos. Do lado positivo, a clareza na dicção. Ninguém cantou de modo mais articulado os versos de canções que a celebrizaram, como Strange Fruit. Mas, acima de tudo, o modo como a emoção se expressa na voz, com uma intensidade que jogou o mundo a seus pés. Suas gravações foram realizadas num arco de pouco menos de 26 anos, entre 1933 e 1959. Costuma-se dividir seu genial legado discográfico em dois períodos: 1933-1949, quando gravou para a Columbia, Commodore e Decca; e o período Verve, que se sobrepõe ao da Decca, cobrindo seus últimos 14 anos de vida, entre 1945 e 1959. Ela já estreou em disco em grande estilo, ao lado de Benny Goodman, participou até de um curta de Duke Ellington, gravou com a big band de Count Basie, extensivamente com seu parceiro preferido, o saxofonista Lester Young, e também contracenou com outro gigante do sax, Ben Webster. Já o período Verve é mais variado, por causa do produtor Norman Granz. Ele criou o Jazz at the Philharmonic, festas jazzísticas reunindo um elenco que incluía as big bands de Ellington e Basie, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Ray Brown, Oscar Peterson, Joe Pass e Roy Eldridge - a nata do jazz do pós-guerra. A Columbia, hoje Sony, fatiou as gravações e as mantém em catálogo internacional. A Commodore revelou-se decisiva para Billie, porque foi a única que aceitou correr o risco de gravar Strange Fruit, em abril de 1939. E esta é outra efeméride que precisamos comemorar: os 70 anos desta obra-prima, manifestação aberta da luta dos negros americanos pelos direitos civis. O crítico Ralph Gleason gostava de dizer que Billie só era feliz quando cantava. E não resiste à metáfora: "Quando não cantava, ela era a representação viva das palavras de Strange Fruit, não pendurada numa árvore mas nos galhos da própria vida." Apesar do consenso de que a fase áurea de Billie aconteceu na Columbia e na Decca, é complicado fazer um juízo desses. Costuma-se dizer que o álcool e a heroína corroeram de vez sua voz e o que tínhamos nos anos 50 era um arremedo dos gloriosos tempos de Lady Day e Prez Young ou Lady Day e Webster. Mas, para quem já começou cantando com um fiapo de voz, técnica ou condição física eram dispensáveis. Ela era visceral, punha as tripas pra fora. No final, sua voz pairava sobre os músicos como um mantra, uma espécie de intromissão do suprarreal em nosso mundo. Se você não possui nenhum CD de Billie, pode começar pelo recém-lançado The Very Best of Billie Holiday (Music Brokers). São 18 faixas, todas dos anos 30/40, que a mostram em preciosas parcerias: com bandas lideradas por Lester Young, o pianista Teddy Wilson e o sax-alto Benny Carter. Vale a pena. Mas o que é que faz mesmo a grandeza de Billie Holiday? Em primeiro lugar, Billie era uma cantora de jazz, e não de blues. É o que surpreendentemente afirma o reputado especialista Robert O''Meally, ressalvando que "ela sabia interpretá-los com suprema autoridade". Mas o blues é a raiz inevitável de todo cantor afro-americano. Billie o absorveu, é claro, por meio das vozes e da arte de Ethel Waters e Bessie Smith. Mas ela encontrou no trompete e na voz de Louis Armstrong sua maior influência. Por isso O?Meally escreve que "ela recria o estilo sutil de Armstrong ao trompete, suingando e recompondo a melodia com a maestria e o gosto de um virtuose de jazz". Ele se pergunta: "Por que ela é uma grande cantora de jazz? Ora, porque misturava técnicas vocais de Smith, Armstrong e Waters e ainda assim soava como ela mesma." No precioso DVD Lady Day: Os Estilos de Billie Holiday, lançado pela Versátil, a cantora Annie Ross, acrescenta sabiamente que "sua voz tinha intimidade". Hilton Alls, no prefácio do livro Strange Fruit, de David Margolick, vai além: "O estilo de Billie possui um doce otimismo, uma espécie de puritanismo dissimulado (...) Quando cantava, Billie era simultaneamente a encarnação de uma relação amorosa narcísica e uma comentadora externa da loucura do amor. E isso é notável." O gênio de Lady Day está no caráter perene de sua arte. Cada nova geração que dela se aproxima sai enamorada e renova uma paixão coletiva por ela que não parece - ou melhor, não pode - ter fim.