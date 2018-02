As lições de um músico de jazz para viver melhor O trompetista Wynton Marsalis (1961) coleciona ao longo deste livro lições sobre vida e música aprendidas durante sua carreira dedicada ao jazz. Ele recebeu o primeiro trompete aos 6 anos - era um presente de Al Hirt. Nascido em New Orleans, Louisiana, e integrante de uma dinastia do jazz, ele se transformou em professor e compositor. É diretor artístico no Lincoln Center. Marsalis é capaz de discutir uma ideia central, e ao mesmo tempo paradoxal, do jazz, o equilíbrio entre a expressão singular de um músico que também está a serviço da banda. Ele comenta a escuta do jazz, cuja execução é permeada de segredos, e que é um gênero capaz de ensinar uma convivência melhor a cada indivíduo.