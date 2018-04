As lições de um arquiteto premiado

Na última terça-feira, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha assinou seu nome mais vezes que em seus 79 anos de vida. O lançamento do livro com seus projetos dos últimos sete anos, Paulo Mendes da Rocha - Projetos de 1999 a 2006 (Cosac Naify, 160 págs,., R$ 99) deixou seu braço tão cansado que ele teve de abandonar a mesa de autógrafos. Em menos de duas horas, 250 exemplares do livro já haviam sido vendidos. Tanto sucesso não se deve apenas ao fato de Mendes da Rocha ter sido o ganhador do Prêmio Pritzker no ano passado. Ele é, hoje, o grande nome internacional da arquitetura brasileira, tão conhecido como o canadense Frank Gehry, o português Álvaro Siza ou o holandês Rem Koolhaas, para citar outros três ganhadores do Pritzker. Tanto é verdade que, mesmo tendo uma estrela da arquitetura como Santiago Calatrava, a Espanha importou o brasileiro para participar do projeto do plano diretor do campus Lagoas-Marcosende da Universidade de Vigo, na Galícia. Sorte dos espanhóis, que acreditaram ser Mendes da Rocha o homem certo para interligar o conjunto de edifícios do campus com uma nova proposta de circulação. O projeto espanhol é um dos selecionados do livro por sua organizadora Rosa Artigas, arquiteta e filha de um mito da arquitetura, João Batista Vilanova Artigas (1915-1984), que assinou mais de 600 projetos em meio século de atividades. O projeto de Vigo, seguindo a lição de Artigas, preserva a integridade do território natural, combinando invenção arquitetônica com respeito ecológico, fator comum a todos os projetos que saem da prancheta de Mendes da Rocha. Outro exemplo? A Escola Parque Arte e Ciência em Santo André, projeto de 2003 e constituído por duas vigas de concreto armado que servem de calhas contínuas para captação das águas pluviais despejadas no solo. Mais um exemplo? A Praça dos Museus da Universidade de São Paulo, projeto para integrar os museus de Zoologia, Etnologia e Arqueologia numa área com praças, espelhos, cafés e pequenos auditórios onde os visitantes poderão conviver com os mais renomados cientistas. Os exemplos da responsabilidade social do arquiteto e do amor que ele tem por São Paulo são inúmeros - no livro e fora dele. Um deles - talvez o que defina melhor essa relação - é o plano que visa a colocar São Paulo no mapa internacional para hospedar os Jogos Olímpicos de 2012. Qualquer arquiteto megalomaníaco, desses que ajudaram a destruir as feições da cidade, teria imaginado prédios monumentais numa cidadela olímpica que, obviamente, seria abandonada logo depois dos jogos, como costuma acontecer. Mendes da Rocha, ao contrário, distribuiu as atividades esportivas por diferentes locais, intervindo em locais degradados, como pátios ferroviários, e promovendo a urbanização de áreas abandonadas. O arquiteto, em mais de uma ocasião, já se referiu à política urbanista de São Paulo como desastrosa. Condenou ainda o abandono do centro por uma elite caipira e iletrada que, a cada temporada, se afasta mais e mais dos problemas que tem de enfrentar para construir torres pseudofuturistas em subúrbios ricos, traçando um cordão higiênico contra a pobreza. Ele, ao contrário, não sai do centro. Gosta tanto dele que lá mantém seu escritório de arquitetura, não muito longe de seus dois projetos mais conhecidos na região, o da reforma da Pinacoteca do Estado e do edifício administrativo da Estação da Luz, adaptado por ele para ser o Museu da Língua Portuguesa. Em ambos os casos, o respeito pelo estilo original dos prédios foi a linha de conduta adotada por ele, interferindo pouco na circulação dos usuários no caso do último prédio. Transporte coletivo é lugar sagrado para Mendes da Rocha. Trânsito e ostentação de riqueza andam juntos em sua crítica à falta de consciência pública do paulistano. Em tempo: ele anda preferencialmente a pé. Ou de táxi, quando está atrasado. A cidade, que deveria ser o lugar da liberdade, trocou-a pela segurança. Virou uma prisão, segundo Mendes da Rocha, que está sendo homenageado pela Cosac Naify com o segundo livro (o primeiro saiu em 200 e reúne projetos de 1957 a 1999), lançado com uma brochura com 64 páginas, Maquetes de Papel (Cosac Naify, R$ 28), que reúne exemplos de projetos apresentados numa aula inaugural da recém-inaugurada Casa Vilanova Artigas de Curitiba, em abril do ano passado. O livro das maquetes é uma aula expositiva não só de arquitetura, mas de filosofia. Ela começa em Stonehange, com Mendes da Rocha imaginando o que teria motivado aqueles homens a apoiar pedras gigantescas umas sobre as outras num delicado equilíbrio que resistiu aos séculos e mantém aquele monumento neolítico a desafiar nossos sentidos. Um arquiteto, aconselha, tem de pensar de cara na história da arquitetura antes de sair por aí erguendo monstrengos sem considerar nada além de sua ambição. A cidade não pode ser um acaso histórico. Como o escultor mineiro Amilcar de Castro, o arquiteto aprendeu a realizar, primeiro, suas maquetinhas de papel para ver se esses edifícios param em pé. Se o papel pode ser dobrado, por que não o ferro, perguntou Amilcar? A mesma pergunta fez o arquiteto com relação ao concreto quando projetou a estrutura suspensa do Clube Paulistano (1957), que lhe custou noites de sono e a desconfiança de engenheiros. Na aula de Curitiba, o arquiteto explica sua paixão pelas maquetinhas de papel (que ele prefere ao desenho e ao computador) evocando o nome do pai do concreto protendido, o francês Freyssinet, que há 80 anos descobriu de modo empírico como fabricar estruturas monolíticas com um caixão de madeira, calcário moído e pedra britada. A erudição, diz ele a seus alunos, não substitui nem abole a experiência. Como Freyssinet, o arquiteto brasileiro não consegue sequer calcular a dimensão do que descobriu. Faz arquitetura como uma criança. Mas uma criança responsável.