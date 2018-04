As lições de Carrero para escrever de modo sedutor A Preparação do Escritor reúne 12 aulas do ficcionista Raimundo Carrero, que mantém uma Oficina de Criação Literária no Recife. Para ser bem executada, a escrita, segundo ele, exige leitura, paciência e humildade. O uso da intuição não descarta o domínio das técnicas. Após convidar os alunos a ler clássicos do porte de Homero e de Flaubert, o pernambucano pede que identifiquem o que torna as obras sedutoras. Para ele, autor de 15 livros de ficção, há uma diferença entre foco narrativo e ponto de vista, essencial para o sucesso da história. O primeiro fala das técnicas que conduzem o texto e os seus mistérios. A segunda é a visão de mundo do personagem, que reflete sobre a condição humana.