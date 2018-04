As leis Data Estelar: O Sol ingressa no signo de Leão; a Lua ainda Nova transita pelo mesmo signo. Enquanto isso, aqui na Terra inúmeras pessoas que vislumbraram o relacionamento íntimo com o mundo invisível e, por isso, perceberam o tamanho do trabalho que precisarão empreender, hesitam e temem que não terão recursos suficientes para prosseguir com o serviço. Porém, é lei que a mão que oferece nunca empobrece. Essa lei, que é espiritual, não se destaca pela punição a quem a infringir, mas pela luz oferecida a quem a absorver e colocar em prática. As leis espirituais estruturam a realidade universal e não têm vieses punitivos, enquanto que as leis mundanas existem para proibir e castigar e, justamente por isso, convidam a ser infringidas. Tudo que é proibido torna-se atraente. Definitivamente, o mundo espiritual e o material são diferentes. ÁRIES 21-3 a 20-4 Quando você conseguir consagrar um dia inteiro à realização de seus maiores e mais elevados ideais, então terá conquistado a necessária firmeza que fará de seu caminho a verdadeira aproximação de grandes realizações. TOURO 21-4 a 20-5 Os fatos não podem ser questionados, mas sim a percepção desses. Talvez você pense que viu e ouviu tais ou quais coisas, mas na realidade você tenha apenas visto e ouvido o que desejava. Essa é a linha do questionamento. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Pequenas imperfeições podem ser toleradas diariamente. Porém, em momentos excepcionais, como é o caso do atual, o nível de tolerância há de restringir-se sumariamente, porque se torna necessário lutar com mais garra. CÂNCER 21-6 a 21-7 Todo indivíduo humano vale pelos laços de cooperação que consegue estabelecer com seus semelhantes. A falta de cooperação e o excesso de egoísmo intoxicam a dinâmica dos relacionamentos e provocam atraso em todos os sentidos. LEÃO 22-7 a 22-8 Passado, presente e futuro se entrelaçam no coração, que irradia influência, negativa e positiva, em todas as direções e através de todos os relacionamentos. Confira o resultado de sua influência para saber quem você é. VIRGEM 23-8 a 22-9 Sem compreender os danos e sofrimentos que o medo provoca será impossível firmar um caminho luminoso, que irradie graça a todas as pessoas. O medo é um veneno que corrói invariavelmente todos os relacionamentos. LIBRA 23-9 a 22-10 O movimento na direção do futuro é como a chama que arde em busca de mais combustível. O Universo fornece o urdume para você tecer, em pensamentos, a trama daquilo que depois chamará de destino. Esse processo é inexorável. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Todo mundo deseja bem-estar, mas poucas pessoas compreendem perfeitamente o que lhes proporcionaria essa condição. A afirmação parece desvairada, mas sua verdade se comprova na pouca quantidade de pessoas que se sentem bem. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 A luz vence a treva, afirme esse pensamento todos os dias. Ainda que, à primeira vista, esta sugestão pareça tolice, na prática será de grande ajuda, considerando que o momento histórico coloca em confronto interesses discordantes. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Duro é o caminho do progresso e inúmeras são as tentações para que você negligencie seus deveres. É mais fácil perder-se do que continuar pacientemente na trilha que conduzirá você ao sucesso. Fácil, mas não irresistível. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O barulho e estardalhaço de certos acontecimentos não são condizentes com a verdade que se aninha por trás da aparência. Por isso, não entre nessa onda, melhor aguarde a poeira assentar e, depois, ver o que fica e o que vai embora. PEIXES 20-2 a 20-3 Em alguns casos, será mais seguro buscar abrigo em situações e relacionamentos fora do círculo habitual. É que em tempos de mudanças o que é familiar acaba representando a fonte de onde provêm as maiores críticas.