As Homenagens do cinquentenário Um documentário sobre Mauricio de Sousa no canal Biography, que será exibido no dia 18 julho para toda a América Latina. O livro MSP 50 - Mauricio de Sousa por 50 Artistas Brasileiros, no qual 50 profissionais do traço homenagearão o criador da Turma da Mônica fazendo, no seu próprio estilo, histórias em quadrinhos com personagens criadas por Mauricio. Previsão de lançamento: setembro, na Bienal Internacional do Livro do Rio. O livro Bidu 50 Anos, para comemorar e relembrar os 50 anos do Bidu, o primeiro personagem de Mauricio de Sousa. A edição vai trazer uma edição fac-similar de Bidu 1, a raríssima primeira revista-solo de Mauricio, publicada em 1960 pela Editora Continental. Previsão de lançamento: setembro, na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. No site Máquina de Quadrinhos, crianças de todas as idades poderão criar suas próprias histórias da Turma da Mônica utilizando bancos de imagens com personagens, cenários, objetos e balões. Uma exposição no MuBE e um livro (ainda sem título) vão contar a trajetória artística de Mauricio, década a década. A obra apresentará informações inéditas e as contidas na exposição de forma mais completa. Previsão de lançamento: dezembro de 2009.