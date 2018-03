As homenagens O relançamento da obra de Lygia Fagundes Telles começa a ser comemorado no dia 28, às 20 horas, no Sesc Vila Mariana, onde Sérgio Ferrara vai dirigir a leitura de trechos de sua obra, selecionados por Maria Adelaide Amaral. Os atores convidados são Eva Wilma, Regina Braga e Luciano Chirolli. "Como acabei de terminar a adaptação de As Meninas para o teatro, minha afinação com o universo de Lygia era total", conta a dramaturga. "Uma mulher suave, sutil, mas profundamente forte e corajosa. O que melhor a define são suas próprias palavras - quando inventa e quando evoca." Em seguida, Arthur Nestrovski apresenta, ao lado de Ná Ozzetti, uma composição especialmente criada para a autora. Por fim, Lygia conversará com o público. No dia 5 de maio, também no Sesc Vila Mariana e novamente às 20 horas, a adaptação de Maria Adelaide para As Meninas será lida, com direção de Yara de Novaes. E, no dia 13, no mesmo lugar e mesmo horário, haverá um debate envolvendo os coordenadores da coleção: Alberto da Costa e Silva, ???Antonio Dimas e Lilia Moritz Schwarcz. Todos os eventos são gratuitos.