As histórias mirabolantes do coronel Ponciano O Coronel e o Lobisomem José Cândido de Carvalho José Olympio 400 págs., R$ 39 Publicado originalmente em 1964, O Coronel e o Lobisomem é a obra máxima do escritor fluminense José Cândido de Carvalho, na qual é possível acompanhar a história e as histórias do coronel Ponciano de Azeredo Furtado, membro da Guarda Nacional. As aventuras inusitadas, que ocorrem na região de Campos de Goitacazes, envolvem onças, sereias e um lobisomen. Elas são narradas em uma linguagem inovadora, que aprimora as experiências de João Guimarães Rosa, o que não impede José Cândido (1914-1989) de criar um estilo próprio, que deu nova vida ao regionalismo. Adaptado para o cinema e para a televisão, o livro é o primeiro da série de reedições das obras completas do autor.