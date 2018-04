As duas viradas da grande utopia russa

A primeira virada ocorreu bem antes da tomada do poder pelos bolcheviques; a segunda, alguns anos depois da Revolução de 1917, quando o controle totalitário do stalinismo pôs fim à grande utopia artística russa. Só a primeira merece ser celebrada, e o está sendo com uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio, que ali ficará até 23 de agosto, seguindo para São Paulo em setembro. Com 123 peças trazidas do Museu de São Petersburgo, Virada Russa cobre 40 anos de agitação e criatividade na Rússia dos czares e na União Soviética, de 1890 a 1930. Dos artistas em exibição, Marc Chagall (que se mandou para Paris em 1923) e Vasili Kandinsky (que se estabeleceu na Alemanha em 1921, e, na década seguinte, na França) são os mais conhecidos, mas não os mais importantes no contexto da mostra. Mais 30 anos de abrangência não faria mal à exposição. Se demarcada a partir dos anos 1860, incluiria a primeira vanguarda russa digna de realce: uma escola de pintores anticonvencionais, que se rebelaram contra a ideologia isolacionista da Academia de São Petersburgo, então dominante. Seus integrantes pleiteavam uma reeducação em regra do povo russo, cuja ignorância muito os incomodava. Também nisso foram protomodernistas, antecipando uma obsessão dos vanguardistas do início do século 20: alfabetizar as massas e mitigar sua rudeza estética; preocupações aguçadas a partir de 1917, com a chegada ao poder da utopia socialista. Se o segundo marco da primeira virada (ou o primeiro marco da segunda virada) fosse 1928, e não o ano 1930, cujo fato "artístico" mais marcante foi o suicídio do poeta Vladimir Mayakovsky, a perda não seria grande. Por que 1928? Porque foi quando Stalin declarou "guerra aos sonhadores", oficializando o combate do Kremlin aos artistas abstracionistas, acusados de "formalismo", "distorção burguesa", "patologia infantil" e "desvio esquerdista", estigmas que chegaram intactos ao fim de União Soviética. Estender o fim da festa vanguardista até 1932 também faria sentido; em parte por ter sido naquele ano que o Guia Supremo da Rússia tornou obrigatória a filiação de todos os criadores do país à União dos Artistas, dirigida por comunistas de confiança do Kremlin; mas também porque enquanto Stalin, debochando publicamente da noção de liberdade artística, perseguia grupos informais de artistas, Kasimir Malevich iniciava o último passo de sua via crúcis, no porão do Museu Estatal da Rússia. Malevich, o supremo suprematista, talvez tenha sido o mais cultuado modernista russo. Das estrelas mais reluzentes da mostra do CCBB, se não a mais reluzente, Malevich foi um artista completo (fez pintura, cenários para ópera, projetos arquitetônicos, colaborou com Mayakovsky e Eisenstein, lecionou, agitou, teorizou) e o mais radicalmente abstracionista de sua geração. Inventou o Suprematismo, "a redescoberta da arte pura", sem qualquer referência realista, a arte total, suprema: apliques pretos (quadrados, círculos, retângulos, meias luas, uma cruz) em fundo branco, aplique branco sobre branco, aplique preto sobre preto. Teve uma fase colorida; e nela estava quando, nos festejos do terceiro aniversário da Revolução Soviética, pintou muros e paredes da cidade de Vitebsk de branco, com círculos verdes, quadrados avermelhados e retângulos azuis. Nascido e criado em comunidades rurais, mudou-se para Moscou em 1907, ligou-se inicialmente aos simbolistas, numa época em que artistas como os neoprimitivistas Natalia Goncharova e Mikhail Larionov tentavam russificar o pós-impressionismo francês. Diziam-no visceralmente russo como um personagem de Gorky, mas, como seus contemporâneos e antecessores de vanguarda, vários também oriundos da roça, um russo cosmopolita. Entusiasmou-se pelo cubismo, notadamente pelo "tubismo" de Fernard Léger, cujas configurações geométricas e metálicas exerceram marcante influência sobre as obras "cubo-futuristas" que criou entre 1911 e 1912, ou seja, três anos antes de suas primeiras experiências suprematistas. Desde os primeiros anos do século 20 que os artistas russos cultivavam o hábito de visitar Paris e travar contato com o dernier cri das vanguardas locais: do pós-impressionismo de Cézanne, Gaughin e Van Gogh ao cubismo de Picasso e Braque. Matisse visitou Moscou em 1911. Três anos depois, foi a vez do italiano Marinetti, o sumo-pontífice do Futurismo. Àquela altura, graças aos colecionadores Ivan Morozov e Sergei Shchukin (tão importantes para o enriquecimento cultural russo quanto fora, anteriormente, o magnata do setor ferroviário Savva Mamontov), o Futurismo já conhecera sua primeira floração russa. Vladimir Tatlin, o Malevich do Construtivismo, foi muito influenciado pelo Futurismo de Boccioni e pelo Cubismo de Picasso, com quem se encontrou em Paris, em 1913. No início conhecido como Escola Produtivista, o Construtivismo só ganhou seu nome definitivo em 1921. Embora abstrato, como toda arte vanguardista da época, tinha a ambição de "construir arte" por meio de materiais reais (colagens, relevos ou esculturas de madeira, metal, papel, tinta e vidro) e em espaços reais, isto é, tridimensionalmente. Influente até em movimentos da Alemanha (Bauhaus) e Holanda (De Stijl), e em escultores britânicos, como Henry Moore e Barbara Hepworth, seu impacto foi maior e mais amplo que o Suprematismo, na medida em que se adaptou às necessidades da Revolução. Um de seus mais irrequietos oficiantes, Alexander Rodchenko até desenhou roupas para a classe operária. Tatlin imaginou uma bicicleta voadora, feita de madeira, a Letatlin, para facilitar a locomoção do proletariado. Sua magnum opus, contudo, foi o Monumento à Terceira Internacional: uma Torre de Babel socialista, gigantesco e espiralado zigurate de aço, com 400 m de altura, a ser erguido no centro de Petrogrado. Projeto delirante, mais para o "futurismo" de Jules Verne do que para o Futurismo de Boccioni, não saiu do papel. Não havia aço suficiente na União Soviético para construí-lo. Por discordar do utilitarismo na arte, Malevich rompeu radicalmente com os construtivistas (saiu no braço com Tatlin numa exposição) e dedicou-se, por uns tempos, a utópicas reinações arquitetônicas nada práticas, nada funcionais, nada úteis ao proletariado ou qualquer outra classe social, a que chamou de "planits", a quintessência da "arquitetura cega". No início, os trombas bolcheviques acompanharam tais quizilas à distância e aos bocejos. Consideravam a arte experimental irrelevante, "tinham coisas mais urgentes a tratar", como acabar com o analfabetismo e elevar a consciência social da massa ignara, a produtividade nas fábricas e as colheitas no campo. No momento que julgaram propício, concentraram-se nos "operários das letras e das artes em geral", impondo na marra as diretrizes ("treinar artistas em benefício da economia nacional") traçadas por Lênin em 1920. Os construtivistas investiram nessa utopia. Stalin também - a seu modo. Embora tenha cogitado exilar-se no Ocidente, Malevich só viajou para o exterior uma vez, em 1927, para uma mostra de suas obras em Varsóvia e Berlim. Na capital alemã visitou a Bauhaus e publicou um texto sobre o Suprematismo. Na volta, ao sentir o clima ainda mais hostil aos "rebeldes do mundo artístico", pediu aos alemães que guardassem o que para lá levara, assim como sua coleção de textos, na esperança de que um dia divulgassem tudo aquilo pelo resto da Europa. A virada antivanguarda estava no auge. Em 1929, Fedor Kumpan foi demitido da galeria Tretiakov e recolhido ao xadrez por organizar uma exposição de Malevich. Em 1930, Mayakovsky se matou e Malevich ficou desempregado. Em 1934, Andrei Zhdanov assumiu a secretaria do Comitê Central do Partido Comunista, impondo-se como o Goebbels de Stalin, o czar da cultura russa, mentor e fiscal do Realismo Socialista, a nova ordem estética soviética. Só largaria o osso ao morrer, em 1948.