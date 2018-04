As duas turmas

Data estelar: Sol e Plutão em quincunce; a Lua se aproxima da fase Nova transitando pelo signo de Touro. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade sabe que a verdade reside no íntimo do ser, no centro do coração, não o físico, mas o espiritual. Nossa humanidade sabe também que este centro crítico do Ser enviou recentemente informações claras e contundentes. Ninguém poderá dizer, depois, que não sabia de nada. Mudam apenas as reações, há a turma dos que se sentem incentivados a aprimorar-se na purificação, dizendo a verdade, praticando a correção e agindo de forma mansa. A outra turma, que recebe as mesmas informações do fundo do coração, acirra sua participação na mentira, torna-se diariamente mais incorreta e violenta. Faz isso porque se acostumou a olhar para o lado oposto da verdade espiritual e dissemina a ignorância. ÁRIES 21-3 a 20-4 Em momentos duros como o atual é essencial ter alguém por perto que seja capaz de dar suporte emocional. Esse é o recurso mais valioso para alguém que sabe ter chegado a hora de tomar decisões duras e difíceis. Apoio emocional. TOURO 21-4 a 20-5 Neste momento, tudo que for objetivo não terá tantas chances de acontecer quanto os pressentimentos, que são de natureza subjetiva. O problema reside em que nesta civilização a subjetividade foi sempre desvalorizada. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Grande parte das críticas que circulam por aí são de uma inutilidade enorme. Melhor seria que as pessoas caíssem em si a esse respeito, de modo que pudessem concentrar essa energia em assuntos melhores e maiores. CÂNCER 21-6 a 21-7 A harmonia não é um estado fixo, é um equilíbrio constante que precisa de ajustes e compensações diárias. O desejo de harmonia traz consigo a tarefa constante de fazer esses ajustes. O esforço é duro, mas o resultado compensa. LEÃO 22-7 a 22-8 Ouvir é tão ou mais importante do que falar, principalmente agora. Neste momento, seria sábio você questionar suas próprias razões e, assim, dispor-se a ouvir com mais atenção as razões das outras pessoas envolvidas. VIRGEM 23-8 a 22-9 Deixar de dar o seu melhor por pura preguiça é algo imperdoável. A vida é um tesouro desprezado pela nossa humanidade, que acha razoável deixar os assuntos importantes sempre para depois. O que haveria de razoável nisso? LIBRA 23-9 a 22-10 Preserve a espontaneidade e a sinceridade também, porque dessa forma você facilitará o caminho para que as pessoas próximas também adotem essas atitudes. O excesso de formalidades faz todo mundo conter o que há de melhor na alma. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Faça o necessário para garantir a melhor compreensão possível de tudo que anda acontecendo. Para isso, você terá de abrir seu coração e mente, de modo a aceitar questões desconhecidas e surpreendentes. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O ciúme surge indômito a estragar os bons relacionamentos. O que fazer numa hora dessas? A primeira atitude é encontrar justificativas para o que se sente. A segunda é tentar conter o que serviria só para estragar. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Deixe uma brecha aberta em seu coração por onde possam entrar novas informações. Quando o coração é desprovido dessa brecha os bons conceitos vão decaindo ao longo do tempo, transformando-se inevitavelmente em preconceitos. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Você sabe que toda grande conquista envolve riscos que precisam ser assumidos e enfrentados. O que talvez você não saiba é ser inútil assumir riscos achando que só por isso se garantiriam grandes conquistas. PEIXES 20-2 a 20-3 A confiança é uma moeda rara nos relacionamentos humanos e por isso mesmo tão valiosa. Quando você tiver um mínimo de confiança em alguém, aposte todas as suas fichas nesse relacionamento, reforçando esses laços de confiança.