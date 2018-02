Data estelar: A Lua começa a crescer transitando pelo signo de Peixes. Enquanto isso, aqui na Terra a consciência humana é pressionada para compreender todo o trabalho que tem pela frente, tomando atitudes afirmativas que corroborem o entendimento. Desafortunadamente, a maioria ainda existe fazendo de conta que tudo é o mesmo de sempre e que, por isso, sobra tempo para a satisfação de projetos mesquinhos ou para a indiferença. Nada disso, criou-se um ponto de ruptura da ordem planetária e, por isso, é necessário o envolvimento direto e participativo de todos os seres humanos. Já não houve, por acaso, todos os sinais esperados? Porém, muitos são os que ainda não querem saber de presságios. Assim, não se insistirá mais em sinais, porque no meio dos cegos e surdos que não querem ver nem ouvir estão as crianças de fogo, que compreendem e aceitam o trabalho em andamento. ÁRIES 21-3 a 20-4 De vez em quando, como agora, certas circunstâncias concorrem simultaneamente, resultando isso em completar uma parte do caminho. Isso acelera demais tudo que for de seu interesse e, por isso, é motivo de celebração. TOURO 21-4 a 20-5 Apesar dos pesares e das perspectivas desalentadoras, mas talvez por causa de tudo isso, é melhor dançar alegremente no infinito Universo, pois a alegria é um potente gerador de oportunidades de evolução e concórdia. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Entoar discursos que acusem e culpem outras pessoas pelo que acontece só vai aprofundar o problema. Seria melhor gastar essa mesma energia na boa vontade de superar o problema e deixar essas conversa das culpas para depois. CÂNCER 21-6 a 21-7 Voam acusações quando na verdade todo mundo devia assumir as própria falhas e tocar a bola para a frente. O jogo dos culpados e vítimas é absolutamente contraproducente e melhor seria que você o abandonasse quanto antes. LEÃO 22-7 a 22-8 Resistir às mudanças é a pior atitude que você poderia tomar na atualidade. A resistência é resultado direto da insegurança e do medo, mas a esta altura do campeonato você não deveria prestar mais atenção aos conselhos insidiosos do medo. VIRGEM 23-8 a 22-9 Nadar em abundância é um sonho arraigado na alma de nossa humanidade. Porém, que evolução aconteceria se nada faltasse a ninguém? Quem se veria na obrigação de continuar inventando assunto para melhorar e se aprimorar? LIBRA 23-9 a 22-10 Hoje será mais importante ouvir do que falar. Faça o exercício do silêncio, permita que as pessoas digam tudo que pensam, inclusive incentivando-as a fazê-lo. Enquanto isso, feche sua boca, ouvindo tudo com suma atenção. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Quanto mais forte e dura parecer sua personalidade, mais as pessoas verão nisso o convite para endurecer as críticas dirigidas a você. Por isso, se quiser se proteger dos ataques, demonstre um mínimo de vulnerabilidade também. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Você não precisa de aprovação para continuar em frente, mas tampouco seria sábio agir de uma forma que a maior parte das pessoas desaprovaria. Este momento é tenso e requer a máxima sabedoria possível que sua alma puder manifestar. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Ninguém mais tem dúvida nenhuma a respeito da transformação que a civilização humana anda sofrendo. Por isso, quanto mais rapidamente você acelerar a sua própria transformação pessoal, melhor andará tudo também. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Você não deve comparar seu caminho com o de outras pessoas, porque ao fazê-lo você perderia de vista as peculiaridades próprias de seu destino em particular. O melhor que você deve fazer é seguir em frente sem olhar para os lados. PEIXES 20-2 a 20-3 O medo gera a necessidade de manter controle sobre tudo e sobre todos. A vontade de progredir estipula a necessidade de dominar melhor os acontecimentos. Controle e domínio parecem a mesma coisa, mas se alimentam de fontes diferentes.