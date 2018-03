As criações de Charlie Kaufman em análise Professora do departamento de cinema da Universidade de Kent, na Inglaterra, Cecília Sayad escreveu este ensaio para desvendar os processos de criação do roteirista norte-americano Charlie Kaufman (1958). Autor dos roteiros de Quero Ser John Malkovich, Adaptação, A Natureza Quase Humana e Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, Kaufman tem a peculiaridade de se destacar numa indústria em que as estrelas são os diretores, considerados os verdadeiros autores dos filmes desde o fim da 2ª Guerra Mundial. Criador de enredos caracterizados pela transgressão das normas clássicas, Kaufman estreou neste ano como diretor de Synecdoche, New York, cujo roteiro é assinado por ele.