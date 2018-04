As cinzas de Elvis, 30 anos depois

Há quem ainda duvide, mas hoje se completam 30 anos da morte do ''''rei do rock'''' Elvis Presley (1935-1977). E daí? A história, todo mundo que se interessa já conhece: a revolução sonora e comportamental, o envolvimento com drogas, a desilusão com a vida, o paladar de gosto duvidoso (bem como os figurinos), a despedida prematura. A voz e as canções continuam fazendo novos fãs e consolando os antigos por todo o mundo. Os negócios vão bem, como sempre. Um seguidor americano do cantor até comprou uma casa de veraneio que Elvis tinha em Palm Springs, Califórnia, e planeja transformá-la em atração turística, para competir com a famosa mansão Graceland, situada em Memphis, Tennessee. A combalida indústria fonográfica nem tem mais o que explorar em mais uma efeméride. Afinal, mesmo que ainda houvesse o que extrair das cinzas do mito, se fosse bom já não estaria mais enterrado. As últimas investidas certeiras foram dois bons remixes de canções obscuras. A Little Less Conversation, turbinada pelo DJ Junkie XL, chegou ao topo das paradas de singles e caiu muito bem nas pistas em 2002. No ano seguinte, Rubberneckin'''', foi revigorada por Paul Oakenfold e também teve boa repercussão. No mais, são coletâneas e coletâneas, como Elvis The King, que a Sony/BMG lança esta semana no Brasil. Só que a versão nacional, com míseras e óbvias 14 canções que fizeram sucesso por aqui, é bem inferior à que foi lançada no exterior, em CD duplo com 52 faixas. Outro que também chega às lojas brasileiras é o registro de um show de 1972 em Las Vegas. Vários filmes estrelados pelo ídolo roqueiro estão disponíveis em DVD, como a caixa que reúne as aventuras Garotas!, Garotas!, Garotas!, O Seresteiro de Acapulco, Meu Tesouro É Você e No Paraíso do Havaí.Elvis É Assim também volta em ''''edição especial'''' em DVD duplo. Outro box, Coleção Hollywood, reúne outros dois musicais (O Prisioneiro do Rock, Viva um Pouquinho, Ame um Pouquinho) e a cinebiografia Elvis - O Ídolo Imortal (de 1981). Em mais uma biografia, Elvis: Coração Solitário (sem previsão de sair no Brasil), o autor Javier Márquez afirma: ''''O mito de Elvis tinha matado a pessoa antes de seu próprio falecimento.'''' Especulações mirabolantes sobre a permanência do cantor entre os vivos ainda se propagam mundo afora, tanto quanto a infinidade de imitadores patéticos. Recentemente a versão latino-americana da revista Rolling Stone publicou uma reportagem sobre mais uma dessas teorias conspiratórias. Testemunha de atividades ilegais de certas celebridades americanas (incluindo o então presidente Richard Nixon), Elvis teria sido morto ''''oficialmente'''' para ter a vida salva, e enviado com pseudônimo pelo FBI para Buenos Aires, Argentina, onde vive até hoje aos 72 anos. Ah, fala sério!!! Os Dez Mais >ELVIS PRESLEY (1956): Fundamental para entender por que é rei. Foi o primeiro disco de rock a entrar no topo das paradas americanas. Deu o primeiro milhão à RCA. Blue Suede Shoes, I Got a Woman, Tutti Frutti, Money Honey, Blue Moon. >A DATE WITH ELVIS (1959): Gravado pouco antes de se alistar, tem inspirados momentos da primeira fase de Elvis (para muitos, a inspiração acabou quando ele voltou do Exército). Baby, Let''''s Play House, You''''re So Square, Young and Beautiful e Is it So Strange. >ELVIS IS BACK (1960): Elvis mais dedicado ao trabalho de cantor, mais para Frank Sinatra do que para Little Richard. Um trabalho excepcional. Elvis tinha a voz. Reconsider Baby, Fever, Make me Know It. >HIS HAND IN MINE (1960): Seu primeiro disco totalmente gospel. Com arranjos simples, poucas invenções, só a voz de Elvis é o que importa. Destaque para Joshua Fit the Battle. >FROM ELVIS IN MEMPHIS (1969): Depois de 14 anos sem gravar em Memphis, Elvis mergulha no lamento negro. Flerta com a política em It the Ghetto, solta a voz em Long Black Limousine e Only the Strong Survive. >ELVIS IN PERSON (1970): O melhor disco ao vivo de Elvis. Mistura Suspicious Minds com Mystery Train e My Babe com Johnny B. Goode e Hound Dog. >PROMISED LAND (1975): O último álbum importante lançado por Elvis em vida. Versões apaixonadas de It''''s Midnight e a bela faixa-título, composta por Chuck Berry. >ELVIS COUNTRY (1971): Aqui, ele mergulha no repertório que costumava cantar quando era criança, adolescente. Emociona em Snowbird e Faded Love. >THE SUN SESSIONS (1987): Lançado dez anos depois de sua morte, essa coletânea traz o melhor e o mais completo material realizado por Elvis Presley na gravadora Sun. >TIGER MAN (1998): Trinta anos depois da lendária apresentação no Comeback TV Special, o show foi lançado em CD. É aquele, com Elvis de couro negro, ao lado de Scotty Moore e DJ Fontana, reencontrando clássicos como Heartbreak Hotel, That''''s All Right, Blue Suede Shoes, Love Me Tender. Valor histórico.