As cidades e a busca pela ''arquitetura defensiva'' Confiança e Medo na Cidade Zygmunt Bauman Jorge Zahar Editor 96 págs., R$ 19,90 As cidades, em sua origem, foram lugares onde era possível conviver com o outro, o "estrangeiro". "Essa característica do espaço urbano é um de seus maiores atrativos, significa uma existência diversificada e favorece o compartilhamento de experiências díspares", escreve o sociólogo Zygmunt Bauman no livro, traduzido por Eliana Aguiar. No entanto, a arquitetura das cidades, continua, tornou-se "defensiva", se "enrijece na nova missão de construir fortalezas e dispositivos para atender ao medo e à insegurança que passaram a dominar a vida urbana da modernidade líquida". É entre essas duas realidades que Bauman analisa as cidades modernas, articulando suas propostas e contradições.