As 10 melhores coleções da temporada outono-inverno 2009 Você confere aqui os estilistas que mais se destacaram entre os 39 desfiles da semana de moda. Entre as tendências da temporada, chamaram atenção os tons sóbrios como preto e cinza, as calças mais amplas e a preciosidade nos detalhes, como nas coleções de Gloria Coelho, Herchcovitch, Huis Clos e Isabela Capeto. O desejo do conforto como "novo luxo" vem representado especialmente pelos tricôs e moletons, como os criados por Oskar Metsavaht para a Osklen. Veja o especial SPFW Inverno 2009