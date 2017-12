Artistas podem se inscrever para setor de performances da SP-Arte 2016

A SP-Arte ­- Feira Internacional de Arte de São Paulo, que ocorrerá entre 7 e 10 de abril no Pavilhão da Bienal, realizou mais uma vez uma parceria com o Centro Universitário Belas Artes para promover o setor Performance. Até dia 26 de fevereiro, está aberto o processo de seleção dos artistas que vão participar da seção dedicada à arte performática no evento.

Desta vez, o projeto não vai ser restrito apenas aos alunos da Belas Artes, mas a criadores do Brasil e do exterior. Os trabalhos a serem apresentados serão selecionados pelo curador e professor Cauê Alves, pela diretora da SP-Arte, Fernanda Feitosa, e pela curadora e diretora da Associação Cultural Videobrasil, Solange Farkas. A obra que ficar em primeiro lugar receberá bolsa de residência no Instituto Sacatar, na Ilha de Itaparica. O segundo colocado ganhará bolsa para o curso de pós-graduação do Centro Universitário Belas Artes.

Em sua 12ª edição, a SP-Arte contará com a presença de 120 galerias brasileiras e estrangeiras. A organização do evento destaca a participação das norte-americanas David Zwirner, Michael Werner e Gagosian; das inglesas White Chube e Lisson; as italianas Continua e Cardi; e da mexicana kurimanzutto, entre os estandes internacionais. Já das brasileiras, estão confirmadas, por exemplo, Luisa Strina, Fortes Vilaça, Mendes Wood DM, Nara Roesler, Luciana Brito - e entre as novatas, as paulistanas Frente, BFA (Boatos Fine Arts), Warm e Galeria Sé, assim como a carioca MUV Gallery e a Mamute, de Porto Alegre.

Além do setor geral, a feira também contará com setores curados. O Solo, dedicado a mostras individuais, tem seleção de Luiza Teixeira de Freitas. Já o Open Plan, com grandes instalações, tem curadoria assinada por Jacopo Crivelli Visconti. A SP-Arte terá sua inauguração para convidados e imprensa no dia 6 de abril, e poderá ser visitada pelo público em geral entre os dias 7 e 9 de abril, das 13 h às 21 horas; e no dia 10 de abril, das 11 h às 19 horas, no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera. Os ingressos custarão R$ 40,00.

Veja abaixo a lista completa das galerias participantes do setor geral da SP-Arte 2016:

Agnès Monplaisir, Paris / Almeida e Dale, São Paulo / AM, Belo Horizonte / Anita Schwartz, Rio de Janeiro / Arte 57, São Paulo / ArtEEdições, São Paulo / Athena, Rio de Janeiro / Athena Contemporânea, Rio de Janeiro / Babel, São Paulo / Baró, São Paulo / Berenice Arvani, São Paulo / Bergamin & Gomide, São Paulo / Blain|Southern, Londres / Blau Projects, São Paulo / Bolsa de Arte, Porto Alegre, São Paulo / Carbono, São Paulo / Cardi, Milão / Casa Nova, São Paulo / Casa Triângulo, São Paulo / Celma Albuquerque, Belo Horizonte / Choque Cultural, São Paulo / Colecionador, Rio de Janeiro / Continua, San Gimignano / Dan, São Paulo / Dan Contemporânea, São Paulo / David Zwirner, Nova York / Eduardo Fernandes, São Paulo / Elba Benítez, Madri / Eliana Benchimol, Rio de Janeiro / Estação, São Paulo / Fernando Pradilla, Madri / Fólio, São Paulo / Fortes Vilaça, São Paulo / Franco Noero, Turin / Frente, São Paulo / Gagosian, Nova York / Gustavo Rebello, Rio de Janeiro / Hilda Araujo, São Paulo / Ipanema, Rio de Janeiro / kurimanzutto, Cidade do México / Leme, São Paulo / Lemos de Sá, Nova Lima / Lisson, Londres / Luciana Brito, São Paulo / Luciana Caravello, Rio de Janeiro / Luisa Strina, São Paulo / Lume, São Paulo / LURIXS:, Rio de Janeiro / Manoel Macedo, Belo Horizonte / Marcelo Guarnieri, Ribeirão Preto / Marcia Barrozo do Amaral, Rio de Janeiro / Marilia Razuk, São Paulo / Mendes Wood DM, São Paulo / Mezanino, São Paulo / Michael Werner, Nova York / Millan, São Paulo / Mul.ti.plo, Rio de Janeiro / Murilo Castro, Belo Horizonte / El Museo, Madri / Nara Roesler, São Paulo / neugerriemschneider, Berlim / Studio Nobrega, São Paulo / Oscar Cruz, São Paulo/ Other Criteria, Londres / Paulo Darzé, Salvador / Paulo Kuczynski, São Paulo / Pequena Galeria/Mario Cohen, São Paulo / Piero Atchugarry, Pueblo Garzón / Pinakotheke, Rio de Janeiro / A Ponte, São Paulo / Rabieh, São Paulo / Raquel Arnaud, São Paulo / Referência, Brasília / Ricardo Camargo, São Paulo / Roberto Alban, Salvador / Ronie Mesquita, Rio de Janeiro / Silvia Cintra + Box 4, Rio de Janeiro / SIM, Curitiba / Simões de Assis, Curitiba / Steiner, São Paulo / SUR, Montevideo / Stephen Friedman, Londres / Vermelho, São Paulo / White Cube, London / Ybakatu, Curitiba / Zipper, São Paulo