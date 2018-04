Artistas fazem ato público por projeto teatral Artistas dos principais coletivos de artes cênicas das cidades de Santo André e São Paulo fazem hoje um ato público em defesa da manutenção do projeto artístico pedagógico original da Escola Livre de Teatro, em Santo André. Será entregue uma carta ao secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Edson Salvo Melo, reivindicando, entre outros pontos, as revisões da demissão do coordenador Edgar Castro e a permanência da coordenadora Eliana Gonçalves. A concentração está marcada para as 14 horas, em frente da ELT, na Praça Rui Barbosa s/nº, Santa Terezinha. A passeata seguirá até o Paço Municipal de Santo André.