Artistas em diálogo com o futuro que se anuncia

Le Plagiat par Anticipation Pierre Bayard Les Éditions de Minuit 157 págs., R$ 75 Pierre Bayard estabelece assim o ponto de partida de seu livro: se é facilmente reconhecível a influência de escritores e artistas em geral nas gerações que os sucedem, por que não pensar no caminho oposto e imaginar que Conan Doyle possa ter inspirado Voltaire - ou que Fra Angelico deva algo de sua obra a Pollock? O conceito improvável, no entanto, tem um propósito. O que Bayard sugere, ao bagunçar os caminhos das influências entre artistas, é discutir a própria maneira como as atribuímos. Mais: questiona como o futuro, ou a ideia de uma nova arte que responda a um tempo que ainda não se vive, mas se antevê, pode influenciar a produção artística de toda uma geração.