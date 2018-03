Artistas defendem música gratuita Um grupo de músicos formado pelo guitarrista Ed O?Brien, do Radiohead, e pelos cantores Robbie Williams, Annie Lennox e Billy Bragg, entre outros, criticou ontem uma proposta que quer tornar crime o ato de baixar músicas pela internet. Na noite de quarta, a The Featured Artists Coalition, que reúne mais de 140 bandas ou cantores, votou majoritariamente contra o processamento judicial de fãs por esse motivo. Os músicos vão enviar essa opinião majoritária ao secretário de Estado para as Comunicações britânico, lorde Carter, que sugeriu a possibilidade de tipificar essas ações como crime.