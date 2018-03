Artigos curtos abordam os mecanismos da narrativa A Arte da Ficção David Lodge L&PM 246 págs., R$ 44 O romancista e acadêmico inglês David Lodge trata dos meandros do funcionamento da ficção em 50 ensaios curtos, publicados nos jornais Independent e Washington Post. Em A Arte da Ficção, traduzido por Guilherme da Silva Braga, ele aborda elementos importantes do fazer literário, como a construção do início e fim dos romances, a manipulação do tempo, o uso de artifícios como o suspense, a escolha do ponto de vista do narrador e nome dos personagens. E visita autores clássicos para realizar essa tarefa: Henry James, Virginia Woolf, Laurence Sterne, Jane Austen, George Orwell, Edgar Allan Poe. David Lodge (1935) é autor, entre outros, de Fora do Abrigo, Invertendo os Papéis e Nice Work.