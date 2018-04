Arthur Miller em ciclo no Sesc O ciclo de leituras dramatizadas 7 Autores, 7 Diretores, 7 Encontros - Intolerância tem continuidade hoje no Teatro Anchieta do Sesc Consolação (Rua Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234- 3000), a partir das 19h30, com a apresentação do texto As Bruxas de Salém, de Arthur Miller. Sob a direção de Marco Antonio Pâmio, no elenco estão Marat Descartes, Maíra Dvorek e Rubens Caribé, entre outros. A programação, que ocorre uma vez por mês até novembro, com entrada gratuita, estreou em 2007 e, em seu terceiro ano, tem como tema a intolerância. A proposta do ciclo é a de apresentar uma encenação, com cenários e figurinos.