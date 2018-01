Arte moderna confundida com lixo é recriada na Itália

ROMA (Reuters) - Uma instalação artística com garrafas de champanhe vazias e fogos de festa usados reabriu na Itália nesta terça-feira, 27, três dias depois de o pessoal de limpeza ter confundido a obra com lixo e a jogado fora.

Onde vamos dançar esta noite? faz referência ao consumismo, à especulação financeira, aos meios de comunicação e às festas dos anos 1980, mas os funcionários de limpeza lhe deram outra interpretação no fim de semana.

Depois de se dar conta do erro, o pessoal do Museion Bozen-Bolzano no norte da região do Alto Adige recuperou os materiais dos sacos de lixo e recriou a obra de arte.

Letizia Ragaglia, diretora museu, afirmou que o incidente havia servido para fazer as pessoas falarem sobre arte moderna.

"Isso iniciou um grande debate. Isso mostra como a arte contemporânea é capaz de provocar grande interesse ou mesmo irritar as pessoas. Acreditamos que é essencial manter esse diálogo aberto”, disse ela em comunicado.