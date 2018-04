Arte inspirada em objetos banais

Os objetos do dia-a-dia são o material usado pelo artista Marepe em suas criações. Na exposição que ele inaugura hoje, na Galeria Luisa Strina, estão seus inéditos trabalhos feitos com coisas muito simples como pás de lixo de plástico, bacias, peneiras e escorredores de arroz do mesmo material, embalagens de picolés de frutas, cata-ventos feitos com papéis de presente, varas de pescar, galochas de borracha, desenhos feitos com carimbos. Marepe busca fazer construções estéticas com os objetos ''''próximos'''', como diz. Nessa apropriação do comum para, claro, também ''''condensar'''' um caráter poético com o que está às mãos, Marepe não deixa de tocar no território conceitual lançado no século passado pelo francês Marcel Duchamp (1887-1968) com a criação do conceito do ready-made (a máxima de que qualquer objeto deslocado para o espaço da arte pode se transformar em arte). Veja galeria de imagens de obras da exposição de Marepe no site Em poesia de 1990, Na Escada-Rolante da Lapa, Marepe escreve: ''''Sinto que chegarei ao xis da questão/Neste Mundo dos contrários/Que me atrai a raciocinar/Como em jogo de xadrez/Que ainda hei de saber jogar/Sei que tudo está a um palmo do nariz''''. O terreno conceitual do jogador de xadrez Duchamp é, mais do que revisitado, recriado por Marepe. O artista brasileiro fez seu próprio conceito de ready-made, o ''''nécessaire'''', ou seja, o de ''''identificar os objetos de arte que se inspiram em necessidades do dia-a-dia'''', como escreve Adriano Pedrosa em texto do livro Marepe, editado pela alemã Holzwarth Publications e que será lançado hoje durante a abertura de sua mostra, intitulada Nécessaire, Nécessaire, Nécessaire, Desnécessaire, Desnécessaire, Desnécessaire. Com esse termo, tirado da língua francesa, mas também apropriado pelos brasileiros, o artista quer fazer indagações: ''''O que é necessário, para um, é necessário para o outro? O que é necessário falar nessa exposição e o que não é? Qual a necessidade da arte para a gente?'''', enumera Marepe. Usando materiais comuns, quer falar de conflitos. Marepe (Marcos Reis Peixoto), nascido em 1970 em Santo Antônio de Jesus, vive e trabalha nessa cidade baiana. Dela e de seu universo pessoal, tira os elementos de suas criações artísticas (como das atividades dos vendedores ambulantes já que Santo Antônio de Jesus é conhecida em sua região como local de comércio; as festas populares; a poesia simples com sabor do local). Esse dado de ''''coisa brasileira'''', tão presente no trabalho de Marepe, como ele reforça, talvez seja um fator responsável pela grande repercussão de sua obra no exterior - ele mesmo diz que ultimamente vem expondo mais no circuito estrangeiro do que aqui no Brasil (basta citar dentre suas mostras as individuais no Centre Pompidou em Paris -2005 - e na Tate Modern - este ano - em Londres). ''''Por morar na Bahia talvez eu fique mais atento ao que é de todo o Brasil'''', diz o artista. Marepe fez a Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia em Salvador e em 1991 viajou para a Europa como bolsista. ''''Com 20 e poucos anos, quando fiz essa viagem, foi nesse primeiro deslocamento que pela primeira vez vi meu país'''', conta o artista. Dessa maneira, também, a idéia de deslocamento é tão importante em sua carreira, ele afirma. Não basta apenas seu trabalho ser ''''testemunha de toda uma vida e a condensação de suas experiências e sonhos'''', como escreve Jens Hoffmann em texto presente no livro Marepe -, mas, ao mesmo tempo, o deslocamento de um universo particular ''''para o grande centro e para o exterior'''', o artista diz. O exemplo máximo dessa transposição foi a obra de Marepe para a 25.ª Bienal de São Paulo, em 2002, Tudo no Mesmo Lugar pelo Menor Preço, em que ele exibiu um muro com a propaganda da Comercial São Luis removido inteiro de sua cidade e colocado no pavilhão do prédio no Parque do Ibirapuera. Marepe gosta de deslocar o que seria o despercebido; dessa maneira, ''''resgatar e capturar a imagem''''. Voltando à idéia de ''''nécessaire'''', Marepe diz que suas criações são como brinquedos feitos de coisas encontradas. ''''A necessidade é muito mais minha de querer fazer'''', completa ele. Na sua mostra, que agora ocupa todo espaço da Luisa Strina - ele não fazia uma individual em sua galeria desde 2002 -, Marepe faz esculturas pelo empilhamento dos objetos (peneiras, pás, recipientes de plástico) para reforçar o ''''valor estético'''' dessas coisas industriais; faz uma colcha de retalhos pela repetição das embalagens de picolé; constrói uma escultura com linhas de madeira na forma de um bicho; uma instalação com galochas recortadas que abrigam colheres para falar de uma fábula; exibe um vídeo. Ao mesmo tempo, a Escola São Paulo (Rua Augusta, 2.239) também exibe, entre hoje e 29 de setembro, uma seleção de obras do artista.