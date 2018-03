Arte e sexualidade: fique por dentro do debate

Clique no título de cada matéria para abrir; esse post é dividido nas seções Os Fatos, Manifestações de Artistas, Repercussão Política, Análises, e Internacional.

OS FATOS

Público e artistas fazem ato em apoio à nova exposição do Masp (19/10)

'História da Sexualidade' mobilizou as redes após polêmicas recentes no Museu de Arte Moderna e na mostra 'Queermuseu'; o artista chinês Weiwei participou do protesto, que foi pacífico

Masp abre exposição só para maiores de 18 anos (18/10)

'Histórias da Sexualidade' reúne 400 obras de artistas estrangeiros, como Francis Bacon e Picasso, e brasileiros

Mostra sobre sexualidade no Masp será aberta só para maiores de 18 anos (17/10)

'Histórias da Sexualidade' faz parte do foco temático do Museu em 2017 e tem trabalhos de nomes consagrados como Francis Bacon, Pablo Picasso, Robert Mapplethorpe, Adriana Varejão e outros

Instituições culturais discutem a criação de um manual para exposições (4/10)

Diretores de institutos culturais se reúnem para debater mecanismos que devem ser adotados para evitar a repetição do caso 'Queermuseu' no Santander Cultural e do performer nu que interagiu com uma criança no MAM

Museu de Arte do Rio veta mostra por decisão do prefeito (3/10)

Marcelo Crivella (PRB) considera ''imoral'' a exposição Queermuseu

MAM registra boletins de ocorrência contra agressões (1/10)

Em nota, a direção do museu, que recebeu um 'abraçaço' de artistas solidários, reafirma que o museu foi invadido e seus colaboradores foram alvo de agressões verbais e atos de violência física

Protesto contra performance no MAM termina em confusão (30/9)

Funcionários do museu teriam sido agredidos a socos por manifestantes, hoje, por causa da performance do bailarino Wagner Schwartz

'O nu na arte é presente em todos os museus do mundo', diz curador do MAM (29/9)

Polêmica nas redes sociais surgiu após criança, supervisionada pela mãe, participar de uma performance com um artista nu na abertura da Mostra Panorama da Arte Brasileira

'Queermuseu': Santander não acatará decisão do MPF para reabrir a mostra (29/9)

Segundo procurador da República Fabiano de Moraes, o precedente do fechamento traz à memória situações perigosas da história da humanidade, como a destruição de obras na Alemanha durante o período nazista

Interação de criança com homem nu gera polêmica após abertura de exposição no MAM (29/9)

Museu ressaltou que a menina estava acompanhada da mãe e que a sala da performance tinha alerta de nudez artística

Queermuseu: MPF recomenda que Santander reabra a exposição (28/9)

O departamento jurídico do Santander Cultural já foi comunicado, mas ainda não se manifestou sobre o pedido

Guerrilla Girls tomam o Masp e denunciam sexismo (28/9)

O coletivo de artistas mulheres, formado nos EUA em 1985, exibe 117 obras gráficas produzidas nos últimos 32 anos

Quadro com crítica à pedofilia é apreendido em Campo Grande (15/9)

Apreensão foi realizada devido à pressão de um grupo de deputados estaduais do Mato Grosso do Sul

Petição quer reabertura da exposição 'Queermuseu' no Santander Cultural (15/9)

Advogada gaúcha classifica cancelamento da mostra como 'arbitrário' em pedido protocolado na Justiça

Masp nega que censurou desenhos eróticos (13/9)

Curador da exposição 'Pedro Correia de Araújo:Erótica' justifica a cobertura das obras com panos negros por causa da incidência de luz no segundo subsolo do museu

Protesto em frente ao Santander Cultural termina com dois presos em Porto Alegre (12/9)

Manifestações contra e a favor de exposição sobre diversidade sexual tiveram confronto

Curador não sabia que exposição sobre diversidade sexual seria cancelada (11/9)

Gaudêncio Fidélis diz que Santander Cultural não o consultou sobre fim da polêmica exposição 'Queermuseu', no RS

Exposição sobre diversidade sexual é cancelada após repercussão negativa (10/9)

A mostra 'Queermuseu' estava em cartaz no Santander Cultural e tinha obras de artistas como Volpi, Portinari e Ligia Clark

MANIFESTAÇÕES DE ARTISTAS

Entrevista: A pedofilia não está no museu (23/10)

Entrevista com Gaudêncio Fidelis, curador da mostra Queermuseu

Artistas brasileiros reúnem-se em Nova York para apoiar protesto contra censura no Brasil (20/10)

Grupo promoveu debate sobre ameaça à liberdade de expressão e empunhou cartazes com dizeres como “Censura Nunca Mais”

Caetano Veloso e Fernanda Montenegro participam de campanha 'contra censura e difamação' (8/10)

Vídeo vai ao ar no mesmo dia em que manifestantes conservadores fizeram ato ' contra pedofilia e ideologia de gênero' na Avenida Paulista

Museus e curadores divulgam carta de repúdio a ações contra exibições (2/10)

Documento em defesa da liberdade de expressão foi assinado por 73 pessoas

Associação Brasileira de Críticos de Arte repudia tentativas de censura (29/9)

'Como ser livre tentando calar o outro?', questiona a entidade em comunicado

REPERCUSSÃO POLÍTICA

MAM e Queermuseu são alvo da CPI de Magno Malta (21/10)

Os curadores do MAM e da exposição Queermuseu viraram alvo da CPI dos Maus-tratos a crianças, de Magno Malta

Deputados do Rio debatem classificação indicativa para exposições de arte (19/10)

O projeto de lei prevê a elaboração de um manual que estabeleça classificação indicativa para manifestações artísticas com a presença de crianças e adolescentes

Ministro quer classificação indicativa também para exposições (5/10)

Sergio Sá Leitão, negou esta manhã que tenha declarado, em reunião com políticos ontem, que as exposições QueerMuseu, em Porto Alegre, e La Bête, no MAM, em São Paulo, sejam “criminosas”

MinC diz que mudanças na Lei Rouanet ainda estão em discussão (5/10)

Bancada evangélica teria pressionado para que fossem vetadas propostas que "vilipendiassem a fé religiosa"

Estado do Rio vai buscar patrocínio e oferece espaço para 'Queermuseu' (4/10)

'Não compartilho da opinião de que um Estado deve censurar qualquer forma de expressão artística apresentada em um espaço cultural próprio para isso', diz André Lazaroni, secretário de Cultura do Estado do Rio

Secretário municipal de Cultura tem opinião contrária ao prefeito João Dória no caso MAM (3/10)

Em vídeo, Andre Sturm diz que não deve haver limites para a arte, indo de encontro ao que falou Dória

MPSP vai investigar divulgação de vídeos de criança em performance no MAM (2/10)

Responsabilidade da mãe ou qualquer infração relacionada ao caso, entretanto, será investigada pela justiça criminal

Crivella: 'Povo carioca tem poder de veto à exposição no Rio' (2/10)

Prefeito disse que não permitiria a ida da mostra 'Queermuseu' ao Museu de Arte do Rio (MAR), mas ele não tem direito de veto ao conteúdo da entidade

Doria reprova performance no MAM (30/9)

Em vídeo, prefeito afirma que tudo tem limite e que é preciso respeitar as pessoas que frequentam os espaços públicos

Após 'Queermuseu', ministro da Cultura defende classificação indicativa em exposições (21/9)

Segundo Sérgio Sá Leitão, as criações artísticas e culturais não podem ser censuradas, mas a adequação de seus conteúdos a faixas etárias é importante para preservar a infância e a juventude

ANÁLISES

Masp, um mau exemplo para o povo brasileiro

Não há um só país civilizado que use de proibição taxativa em exposições de arte e, menos ainda, de controle de idade; no blog de Sheila Leirner

Polêmica do MAM: Criança deve ter acesso a todo tipo de arte?

O blog convidou psicólogos e educadores para falar sobre o tema, com objetivo levar o debate para pais e responsáveis

Wolfianas n° 4 – Classe artística e intelectuais defendem a liberdade de expressão. Bem-vindos!

Artistas e intelectuais manifestaram-se em defesa da liberdade de expressão e contra censura. Será para todos ou apenas para os que estão "do lado certo" da agenda ideológica?

Análise: Má interpretação da arte gera equívocos que duram séculos

A performance de Wagner Schwartz, La Bête, parte de uma ideia simples – ser o simulacro de um ‘bicho’ – para criticar o sistema de comercialização da arte

A censura de volta

Congressistas tungaram cidadão, perdoaram próprias dívidas e restauraram censura

O Estado precisa defender a liberdade

No blog de Marcelo Rubens Paiva

A mãe que os reacionários exigem que eu seja

E que eu não vou ser nunca. Jamais. Em tempo algum

Psiquiatra analisa a polêmica da performance no MAM

'A criança nem sempre tem a maturidade do adulto para diferenciar uma obra de arte de um corpo', diz Daniel de Barros

Nu no MAM: as reações reveladoras

Em períodos de degenerescência política e social, qualquer fato pode tornar-se objeto de ódio e injustiça; no blog de Sheila Leirner

Museus já adotam autocensura para evitar repetição do caso Santander

O Masp, por exemplo, colocou cortinas pretas nos desenhos eróticos do pernambucano Pedro Correia de Araújo, que o espectador interessado pode levantar para ver

Que vergonha, senhores!

Sheila Leirner: O fechamento da exposição “Queermuseu – cartografias da diferença na arte brasileira” no Santander Cultural na capital gaúcha, é um dos raros casos no mundo da arte, em que todos – sem exceção – pisaram na bola

INTERNACIONAIS

Escultura considerada obscena pelo Louvre é exposta no Pompidou (18/10)

O artista Joep Van Lieshout disse que sua escultura 'Domestikator' representa a da Terra por humanos e a evolução de robôs

Louvre retira peça por considerá-la explícita sexualmente (4/10)

Decisão repercutiu mal entre artistas; prefeitura de Paris ofereceu ajuda para encontrar outro espaço para a peça

'Tragam seus filhos para ver gente nua', diz campanha para atrair pessoas a museus na França (4/10)

Comunicação do Museu d’Orsay e o Museu da Orangerie, em Paris, é voltada para famílias