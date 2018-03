Arte de Warhol vai bem em leilão Uma série de pinturas de Andy Warhol foi vendida em leilão da Sotheby?s, em Londres, por 4,26 milhões (US$ 6,13 milhões). As obras mostram duas donas de casa de Detroit, vítimas de intoxicação por atum enlatado. Mrs. McCarthy and Mrs. Brown (Tunafish Disaster) alcançou um preço duas vezes maior do que na venda de 1995.