Arte abstrata de Kandinsky chega pela primeira vez ao Brasil

Brasília recebe pela primeira vez uma exposição de obras do artista russo Vassily Kandinsky, considerado por muitos como o pai do abstracionismo, que que abrange desde sua experiência com a cultura siberiana até sua imersão lírica na escola alemã.

Com direito a uma sala de imersão sensorial interativa, a mostra Kandinsky: Tudo Começa Num Ponto, é composta por 130 obras do artista russo, que no século 19 trocou sua paixão pelo direito quando conheceu o trabalho de Claude Monet e outros impressionistas.

Kandinsky (1866-1944) nasceu em Moscou, mas sua família era da Sibéria, região que percorreu durante a juventude e serviu de inspiração para suas primeiras obras. O artista recusou uma vaga de professor na Universidade de Tartu, na Estônia, para se dedicar totalmente à arte.

"Normalmente, as exposições de Kandinsky se limitam à sua fase abstrata, mas mostram pouco sobre seus trabalhos anteriores", disse a curadora Evgenia Petrova.

Petrova se referiu à imersão do artista na cultura siberiana, que na exposição foi ilustrada com fotografias antigas e diversos objetos elaborados por artesãos do século 19, que incluem obras e escritos de xamãs russos.

A viagem pela obra de Kandisnky continua com sua maior façanha, suas primeiras experiências com o abstrato e a descrição de cores que começou a explorar na Rússia. A plenitude foi alcançada na Alemanha, onde buscou oxigênio frente as limitações impostas pela revolução bolchevique.

A primeira fase abstrata é representada em Brasília por algumas telas emblemáticas, como Improvisação nº 11, de 1910, e Em branco, de 1920.

As obras expostas em Brasília pertencem ao Museu Estatal Russo de São Petersburgo e a outras sete instituições russas, assim como a coleções de museus de Alemanha, Áustria, Inglaterra e França.

O valor das peças expostas exigiu dos organizadores a contratação de um seguro por R$ 350 milhões.

Esta é primeira exposição totalmente dedicada a Kandinsky na América Latina e estará aberta até 12 de janeiro, quando será levada ao Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro. Em abril, será exposta em Belo Horizonte e em junho chegará a São Paulo, onde permanecerá até novembro de 2015.

CCBB BRASÍLIA

Setor de Clubes Sul, Trecho 2 (próximo à ponte JK)

Edifício Tancredo Neves - (61) 3108-7600. Até 12/1.

CCBB RIO DE JANEIRO

Rua Primeiro de Março, 66 - Centro - (21) 3808-2020

4ª a 2ª, das 9h às 21 horas. De 27 de janeiro a 30 de março

CCBB BELO HORIZONTE

Praça da Liberdade, 450 - Funcionários- (31) 3431-9400

4ª a 2ª, das 9h às 21 horas. De 21 de julho a 28 de setembro

CCBB SÃO PAULO

Rua Álvares Penteado, 112 - Centro - (11) 3113-3651/3652

4ª a 2ª, das 9h às 21 horas. De 18 de abril a 29 de junho