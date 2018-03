Arrabal está em São Paulo para debater O Instituto Cervantes (Av. Paulista, 2.439, tel. 3897-9609) promove hoje, às 19h30, a mesa de debates Um Certo Arrabal, que contará com a presença do dramaturgo espanhol Fernando Arrabal. Ele vem a São Paulo a convite do diretor Reginaldo Nascimento, do Teatro Kaus Cia. Experimental, que produz uma de suas peças, O Grande Cerimonial. Além de Arrabal, participam da mesa o dramaturgo e diretor Wilson Coêlho, um dos principais tradutores da obra de Arrabal no Brasil, o crítico, colaborador do Estado, Jefferson Del Rios e o pesquisador Sebastião Milaré. A entrada é franca e o convite deve ser retirado no local uma hora antes.