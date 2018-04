Armadura e armadilha Data estelar: Sol e Netuno em oposição, Vênus e Saturno em conjunção, a Lua aproxima-se de sua fase nova no signo de Leão. Enquanto isso, aqui na nave Terra a vaidade, outrora uma armadura eficiente que distanciava a pessoa que se achava especial das outras, comuns, transformou-se em armadilha, que prende a alma supostamente especial numa teia pegajosa de futilidades e inutilidades várias. A vaidade, com todo seu brilho, é na verdade uma sombra da verdadeira luz que aquelas pessoas desejosas de serem úteis e prestativas derramam sobre seus semelhantes. Enquanto que as almas presas na armadilha da vaidade se gabam e fazem propaganda de si mesmas, as almas verdadeiramente brilhantes dignificam o mundo com suas presenças, fazendo bem as tarefas às quais se dedicam diariamente. Para o cosmo, vale mais uma pessoa que cumpre sua função do que aquela que faz publicidade de si mesma. ÁRIES 21-3 a 20-4 Apesar de o tempo atual não ser o mais apropriado para empreender aventuras, sua alma é atrevida o suficiente para diminuir a importância deste, atendendo diretamente ao apelo da própria força de vontade, que deseja aventurar-se. TOURO 21-4 a 20-5 Toda vez que você compartilha seus ideais com outras pessoas, elas os distorcem e adaptam aos ideais delas. A experiência não é agradável, mas necessária, já que para seguir em frente é inevitável tecer uma malha de relacionamentos. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Dedique-se com afinco a organizar o ritmo cotidiano, deixe de lado, por enquanto, os grandes vôos e enormes ambições. Depois poderá retomar todos estes, que funcionarão bem na mesma medida em que também funcionar bem o ritmo cotidiano. CÂNCER 21-6 a 21-7 Você obterá os resultados pretendidos, mas terá de se dispor a entregar-se aos misteriosos desígnios do Universo, já que seus planos em particular parecem não ser os mais eficientes. Permita que as coisas aconteçam por si. LEÃO 22-7 a 22-8 Há momentos em que os sonhos devem ser impostos, dado o mundo fechar todas as portas e não oferecer a mínima oportunidade para realizá-los. No íntimo de seu coração se decide atualmente até que ponto chegar para realizar os sonhos. VIRGEM 23-8 a 22-9 As armações logo se transformam em armadilhas, pelo que você deveria usá-las com extremo comedimento, evitando depender inteiramente destas para fazer com que seus planos continuem em movimento. O uso de armadilhas denuncia falta de fé na vida. LIBRA 23-9 a 22-10 O mundo social revela toda sua complexidade, pois é necessário reorganizá-lo, e você, com certeza, cumpre um papel fundamental nesse processo. Por isso, não se assuste com os acontecimentos, estes trazem a oportunidade dentro deles. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A perspectiva de atingir o topo do mundo é verdadeira, seu coração acusa recibo de uma imagem desse porte, entusiasmando-se com a idéia. Por isso, não é bom você desanimar nem muito menos desistir. O sonho é real. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Abrir mais portas das que se é capaz de transpor é um atestado de ambição, o que não é ruim em si mesmo. A atitude começa a ser negativa a partir do momento em que você se convencer que todo o esforço se resume a abrir portas. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O desejo de satisfação tornou-se intenso o suficiente para não poder mais ser deixado de lado, ou protelado para um tempo futuro, terá de ser resolvido quanto antes, com quem estiver ao seu alcance. O momento é de urgência. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O momento requer equilíbrio, e a única virtude capaz de sustentar uma condição delicada assim é a alegria. Por isso, mesmo perante as críticas, sustente a nota dominante da alegria, que é a mais pura expressão de equilíbrio. PEIXES 20-2 a 20-3 Faça pouco, mas faça bem. Este é um momento de reorganização, e por isso milhares de assuntos diferentes se acumulam para você lhes prestar atenção, pois, de que valeria a reorganização se tudo já estivesse meticulosamente organizado?