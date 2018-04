Argentino Cocalero desconcerta e ajuda a entender a América Latina

Deu-se mal quem seguiu o cronograma do 35° Festival de Gramado, iniciado no domingo à noite. Na segunda, foram exibidos dois filmes. O primeiro, o documentário Cocalero, do argentino Alejandro Landes, não deixa de ser o Entre-Atos da Bolívia, acompanhando a campanha que resultou na eleição de Evo Morales para presidente. Como a cópia não chegou a tempo, a organização do evento resolveu manter o horário e exibiu Cocalero numa cópia de serviço, em vídeo, na qual a tarja ''''Somente para exibição doméstica'''', à direita da tela, causava uma desagradável interferência na imagem. De madrugada, a cópia de cinema de Cocalero finalmente chegou à serra gaúcha e a reprise, na manhã de ontem, no próprio Cine Embaixador, Palácio do Festival, já foi feita em película. A qualidade do filme, o seu conceito, continuou em discussão, mas a imagem melhorou muito. Ainda na segunda à noite, o segundo filme do programa, o brasileiro Olho de Boi, de Hermano Penna, teve sua apresentação interrompida pelo próprio diretor, que, aos gritos, anunciou que a janela de projeção estava errada e isso era inadmissível no quadro de um cinema brasileiro que quer ser grande e tropeça em miudezas. De novo, deu-se bem quem preferiu assistir à reprise ontem. Olho de Boi passou desde o início na janela certa. No debate, o diretor procurou minimizar o incidente. Houve uma falha de comunicação, se a projeção continuasse daquele jeito o filme ia ''''dançar'''' na tela e por isso ele protestou. Assunto encerrado. Vale destacar que o público dos debates tem sido formado, em boa parte, por estudantes. Os bem jovens podem não ter-se dado conta, mas o novo longa de Hermano Penna dialoga com Sargento Getúlio, que valeu ao diretor os principais Kikitos, incluindo o de melhor filme, em 1983. O argentino Landes não veio a Gramado para a exibição de Cocalero e, assim, fugiu à pergunta que certamente lhe seria feita - ele assistiu a Entre-Atos? A pergunta seria meramente formal, pois Landes viu, sim, o documentário de João Moreira Salles sobre o processo eleitoral que levou Lula à presidência. Existem vários momentos em que ele reproduz, com Morales, o diálogo de João com Lula. À parte, digamos, a falta de originalidade, Cocalero não deixa de ser curioso pelo que revela sobre a personalidade do primeiro indígena a ocupar a presidência de um país latino. Direitistas de todos os quadrantes vão se escandalizar com a dobradinha Morales-Hugo Chávez, quando o presidente da Venezuela recepciona o aspirante ao cargo, num comício da Argentina, e ambos, em meio a palavras de ordem de chamamento à lendária Eva Perón, atacam a política imperialista de Bush. O filme traz informações interessante sobre como Morales surgiu na cena boliviana e chegou a presidente. Landes fez um filme favorável ao personagem, mas resistiu à tentação de ser chapa-branca. Há uma cena em que o candidato é entrevistado na TV e fica sem resposta diante de questões importantes. Morales abandona o estúdio, intempestivamente, e esta falta de jogo democrático leva a outra cena ambivalente, que não se sabe se é crítica ou exprime um desejo, na qual uma ''''compañera'''' diz que ele é uma personalidade tão sui generis que deveria permanecer na presidência da Bolívia por pelo menos 45 anos. Há, aí, uma referência velada ao comandante Fidel Castro, claro. Cocalero desconcerta. Ajuda a entender a América Latina, mas seus limites estéticos não fazem avançar o cinema. O problema de Olho de Boi é de outra ordem. Hermano Penna fez um filme rigoroso, com alta qualidade de imagem e som. A fotografia de Uli Burtin é maravilhosa. Não é de cartão-postal. Há aspereza nessa visão de mundo que transpõe a tragédia grega para o interior de Minas, para o interior dessa igreja em ruínas na qual o Cristo caído da cruz e com os olhos raspados, como se estivesse cansado de ver o espetáculo da miséria humana, produz ressonâncias complexas. Olho de Boi constrói-se em torno de quatro personagens. Dois são tropeiros, o afilhado e seu padrinho, que armam uma tocaia para o irmão do segundo, que estaria tendo relações com a cunhada. Uma trama clássica de ciúme e vingança, um Édipo Rei com o pé em Shakespeare, mais exatamente em Otelo, e no qual Édipo cumpriria o papel de Iago. Hermano Penna subverte a tragédia - não é seu Édipo quem fura os olhos -, radicaliza a construção dramática, mas seu filme atrai mais pelo conceito do que pela realização. A teatralidade buscada carrega Olho de Boi de impostação e personagens e situações ficam desagradáveis de acompanhar. Não se trata de fazer dele um filme mais palatável, no sentido hollywoodiano. De novo é uma questão de referência. O que Penna quis fazer, e atingiu em parte, Ozualdo Candeias logrou ao transpor Hamlet para o universo rural de São Paulo. Olho de Boi, de qualquer maneira, já é forte candidato a alguns Kikitos. Vai ser preciso vir muita coisa boa para tirar as estatuetas de melhor fotografia de Uli Burtin e a de melhor direção de arte de Chico de Andrade. O repórter viajou a convite da organização do festival