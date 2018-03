Are baba X Ora, pois

Depois de uma estreia de sucesso em fevereiro, a audiência de Caminho das Índias em Portugal já assusta a TV lusitana SIC. Assim que entrou no ar, no dia 16 de fevereiro, a trama registrou share de 24% (participação no total de TVs ligadas) e audiência de 8%. De lá para cá, os índices da saga de Glória Perez - muito famosa em Portugal por causa de O Clone - vêm caindo gradativamente. No final de fevereiro, Caminho das Índias chegou a registrar média de 5% de audiência. No início de março, segundo a medição de Ibope local, o folhetim bateu a casa dos 4%. Já o share caiu para 19% e não foi mais recuperado. Vale citar que A Favorita encerrou sua jornada na SIC assustando o concorrência. Com share de 35% no horário, a novela de João Emanuel Carneiro foi líder na TV lusa por várias semanas. Na tentativa de salvar seu horário nobre, a SIC trocou recentemente Caminhos de lugar com o folhetim português Podia Acabar o Mundo. A trama da Globo, que estreou às 22h45, passou recentemente para depois de meia-noite, considerado bom horário de novelas em Portugal. A troca não surtiu resultado positivo ainda.