Are baba na África Olha só a cara de feliz da repórter africana Lesliana Pereira, que esteve no Projac para entrevistar o elenco de Caminhos das Índias e acabou cruzando com Raj (Rodrigo Lombardi) pelos corredores da Globo. O papo dela com o bonitão vai ao ar lá do outro lado do oceano, no Revista África, programa da Globo Internacional.