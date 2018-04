Aproxima-se a ruptura Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção; a Lua é quarto minguante transitando pelo signo de Peixes. Enquanto isso, aqui na Terra quanto mais nossa espécie humana se aproxima do inevitável ponto de ruptura com o passado animal, mais a brutalidade representada por diversas correntes institucionais, empresariais e religiosas fica acirrada. A perspectiva de perder o poder acaba com a elegância, beira o desespero e, assim, lança-se mão do mesmo e velho instrumento, semear confusão, medo e separatividade. Quem tiver olhos de sabedoria compreenderá o sinal de aproximação do espírito, que desespera aqueles que olham para o outro lado. Quem não quiser ver nada além das aparências, terá um prato cheio para se envolver em discussões fúteis nos infinitos meios que há hoje à disposição. Esse palavrório todo levantado em nome do esclarecimento servirá apenas de instrumento para seu oposto, a força da ignorância. ÁRIES 21-3 a 20-4 O bom humor será essencial, mas essencial também será considerar que nem todo mundo terá ânimo coerente com esse bom humor. Para algumas pessoas, o bom humor as convidará a rir, enquanto para outras será convite à agressão. TOURO 21-4 a 20-5 O silêncio será seu melhor amigo nesta hora em que todas as pessoas emitem opiniões posando de que sabem tudo, quando na verdade ninguém sabe nada mesmo. O silêncio ajudará você a observar por onde a verdade se esgueira. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Cansar-se de esperar será o mesmo que decidir tomar atitudes impulsivas. Porém, acontece que as atitudes, para serem verdadeiramente impulsivas, não podem ser planejadas de antemão. Anda tudo bastante confuso, melhor deter-se para refletir. CÂNCER 21-6 a 21-7 Para dissolver definitivamente esses laços que unem você a pessoas nada simpáticas, a única fórmula eficiente consiste em perdoar todas as ofensas, pois de outro modo a dinâmica das agressões continuaria indefinidamente. LEÃO 22-7 a 22-8 Os assuntos problemáticos devem ser enfrentados com atitudes corajosas, mas isso não significa que você deva dar a cara para bater. Tudo em sua medida justa e harmoniosamente, pois não há necessidade de continuar o estado de conflito. VIRGEM 23-8 a 22-9 Faça o supremo esforço de expressar seus sentimentos de forma clara e compreensiva. Faça isso com o firme intuito de que as pessoas não tenham dúvidas a respeito de toda a gama de sentimentos que toma conta de sua alma. LIBRA 23-9 a 22-10 A crise do mundo parece distante, porque sua alma se encontra no momento exato de fazer valer seu poder e influência. Porém, essa crise existe e servirá de oportunidade para você fazer algo pelas pessoas que interessarem. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Permita a espontaneidade, evite criticar as pessoas que tomam atitudes contrárias às formalidades. Este é um momento em que a pressão deve ser equilibrada de alguma forma. A espontaneidade é bastante eficiente nesse sentido. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Usar a inteligência para criticar a realidade é uma faca de dois gumes. Acontece que a crítica traz consigo um prazer que é todo dela e que, com o tempo, se torna corriqueiro ao ponto de não servir mais ao propósito de melhorar a realidade. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A única e real contrariedade com que você precisa lidar é a tendência a tratar tudo com excessiva seriedade, beirando a severidade. Esta é a atitude que dificulta a fluência necessária para que tudo corra da melhor forma possível. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 As adversidades têm um lado proveitoso, fazem com que as pessoas se lembrem do valor de estabelecer laços de cooperação. Um dia, num futuro não muito distante, isso não será mais necessário, todo mundo cooperará espontaneamente. PEIXES 20-2 a 20-3 Muitas cobranças e reclamações poderiam ser feitas, não faltam argumentos a essas. Porém, o resultado desse exercício seria contrário aos seus interesses, envolveria você num estado de conflito que só geraria mais confusão.