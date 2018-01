Aproveite os (muitos) prazeres do après-ski

Aos que ainda conseguem ter fôlego, as atividades não param depois da saída das pistas. Seja um banho relaxante, uma bebida no bar ou um passeio para conhecer a cidade, opções não faltam para o chamado après-ski - expressão francesa conhecida por esquiadores do mundo todo que define as atividades realizadas no período entre a volta das pistas e a hora do jantar. Se a pedida é algo relaxante, nada melhor do que um mergulho em uma jacuzzi quentinha ou até aproveitar esse tempo livre para fazer ginástica. Em Portillo, haverá algumas atividades especiais durante a temporada. No mês de agosto, por exemplo, o centro será a sede da VII Semana do Vinho, quando suas portas serão abertas para que os representantes das melhores vinícolas apresentem palestras seguidas de degustação. Além disso, vai rolar o Festival de Cine de Montanha de Telluride, com exibições de filmes de aventura e sobre meio ambiente. Estão programados até um leilão de arte e uma competição de escalada no gelo. Em Chillán, enquanto maridos e filhos esquiam, muitas mulheres aproveitam para cuidar da beleza no spa. Lá, há também um outro aprés-ski que faz a diferença. Uma vez por semana, os visitantes do complexo têm a possibilidade não só observar, mas também de participar, da descida noturna dos esquiadores da escola de esqui. É quando cada participante vai descendo as pistas com tochas na mão. Um espetáculo emocionante. Tudo para que as férias de inverno sejam inesquecíveis. No Valle Nevado, o après-ski é considerado um dos mais animados. Até quem não fica longe das compras tem vez. Seis novas lojas serão inauguradas, entre elas as famosas marcas Diesel, L?Occitane, Burberry e Burton. E ainda há quem prefira aproveitar o tempo para tomar um saboroso chocolate quente em boa companhia. E para os que preferem animação, tem happy hours, karaokê, bingos, jogos de salão, bilhar, desfiles de moda e outras coisas que você jamais pensou viver na montanha.