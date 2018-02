Aposta independente

O GNT já escalou para a grade de 2008 os vencedores do seu pitching, que seleciona entre projetos quais terão uma chance no canal. Os escolhidos são quatro. Dilemas de Irene, da Youle Produções, que mistura humor e prestação de serviço. A série é um almanaque de dicas sobre dilemas cotidianos que as mulheres enfrentam. O programa brinca com diversas situações, desde tirar a mancha de champanhe do vestido até trocar pneu em uma estrada deserta. Na linha Supernanny, um Mundo pra Chamar de Seu, da Mutante Filmes ensina as pessoas a terem hábitos mais ecológicos. A cada semana, um personal ecologist visita uma família ou um condomínio e dá sugestões de como reduzir o desperdício e até mesmo ganhar dinheiro com seu lixo. O divertido Pet.Doc, da Urca Filmes, mostra como o animal de estimação é tratado como membro da família por algumas pessoas. Em uma cidade de Minas Gerais, existe uma comunidade formada apenas por mulheres que sobrevive isolada há mais de um século. Essa é a história retratada em Noiva do Cordeiro, da Canal Imaginário.