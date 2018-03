Apesar das profecias, a religião não perde o vigor God Is Back John Micklethwait e Adrian Wooldridge Allen Lane, 406 págs., R$ 69,30 Na opinião dos jornalistas John Micklethwait e Adrian Wooldridge, as religiões estão se fortalecendo, tanto nas ruas como nos corredores do poder. Seus efeitos podem ser sentidos na Guerra do Iraque e nos ataques de 11 de Setembro, exemplificam os autores, que citam outros conflitos em diferentes continentes. Tal percepção vai na contramão da profecia de certos intelectuais, segundo a qual a modernidade enfraqueceria a religião. O que os jornalistas mostram neste livro é que ambas estão caminhando juntas depois da derrocada do comunismo e do fortalecimento da globalização. Eles analisam também como elementos religiosos se misturam a mecanismos mercadológicos e à política.