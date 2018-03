Aperfeiçoar-se

Data estelar: Vênus que retrógrada ingressa novamente em Peixes, Mercúrio e Plutão em trígono; a Lua é Cheia em Escorpião. Enquanto isso, aqui na Terra quantas contrariedades poderiam ser evitadas através da prática do autodomínio! Nossa humanidade deve acordar pensando em aprimorar-se, sustentando esse ideal ao longo de todos os dias de sua existência, indo dormir com a firme intenção de continuar o processo de aperfeiçoamento do outro lado, no mundo astral, tão entupido de ilusões e fantasias. A superioridade do espírito só pode ser atingida quando se aspira por ela, nem um minuto antes nem um segundo depois, só no exato momento em que conscientemente desejemos o contato espiritual com a mesma ardência com que hoje em dia buscamos satisfação sexual ou de dinheiro. Assim, começaremos a entender nossa verdadeira natureza e destino. ÁRIES 21-3 a 20-4 Ofereça todo seu passado ao Altíssimo e pense apenas no futuro. Ofereça todos os erros cometidos outrora, pense que os cometeu em nome de sua busca íntima de luz e espírito. Ofereça tudo ao Altíssimo, pois é em sua direção que você segue. TOURO 21-4 a 20-5 Como a humanidade poderia iluminar-se e compreender a verdade enquanto as estruturas do mundo errado atual continuarem a dominar? Não poderia! Por isso, não se surpreenda com os tumultos da atualidade, eles acontecem por bem. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A tristeza produz inação, uma circunstância que atrasa o caminho. Faça o necessário para erradicar a tristeza de seu coração, compreendendo a necessidade de algumas experiências amargas, sem ter de permanecer eternamente nelas. CÂNCER 21-6 a 21-7 Sem o devido foco, nada pode ser conquistado ou realizado. Com certeza, tudo parece conspirar para que o foco seja perdido, distrações mundanas, objetivos menores com aparência brilhante e por aí vai a longa lista de distrações. LEÃO 22-7 a 22-8 A criatividade que você precisa para reinventar sua vida e relacionamentos se encontra disponível há muito tempo, mas aguarda seu sinal para fluir pela consciência sem impedimentos. Qual seria esse sinal? Só você pode dizê-lo. VIRGEM 23-8 a 22-9 Pense hoje no tipo de influência que sua presença exerce nas pessoas da família, do trabalho e nos adversários também. Aquilo que realmente vale durante a breve passagem por esta Terra é o que resulta da influência exercida. LIBRA 23-9 a 22-10 Nem o rastejar, nem a irritação, nem o dinheiro, nada disso terá servido para você subir na vida. Só o espírito será eficiente nesse sentido, aquele algo misterioso que não se vê, mas que pode ser sentido e experimentado subjetivamente. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Sua vida é contida no Universo, mas anseia compreendê-lo e acompanhar os ritmos que lhe são inerentes. Porém, como poderia o que está contido conter seu continente? É uma ambição exagerada, ou isso é perfeitamente possível? SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Cada momento de aproximação ao objetivo de nossa evolução gera uma tensão maior. Às vezes, esses momentos parecerão insuportáveis e insuperáveis, mas você verá, depois, que isso não passava de uma moléstia ilusória. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O amor é uma decisão, nunca acontece por si só. As pessoas que amam o fazem porque antes disso se tornaram amáveis o suficiente para compreender que a satisfação amorosa não depende do que se recebe, mas do que se oferece. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Sem o devido foco, não se pode conquistar nada nem ninguém. O foco é provido pelos sonhos e ideais que você cultiva no mais íntimo de seu coração. Se, por acaso, você esqueceu dos seus, então chegou a hora de ressuscitá-los. PEIXES 20-2 a 20-3 O destino é feito de trama e urdume. O misterioso céu oferece a você o urdume sobre o qual você, livremente, escolherá a trama que deseja tecer. Por isso, não pense que as coisas acontecem, pense em você acontecendo e decidindo.