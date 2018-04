APCA elege seu novo presidente O crítico de dança Marcos Bragato é o novo presidente da Associação Paulista dos Críticos de Artes (APCA). Em assembléia no Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, associados da APCA elegeram a diretoria da entidade do biênio 2007-2009. Além de Bragato, foram eleitos Edianez Parente (TV), vice-presidente; Miriam Ramos (MPB), secretária; José Henrique Fabre Rolim (artes visuais), tesoureiro. A reunião também aprovou contas da gestão anterior e novos estatutos. Fazem parte agora do conselho fiscal: Dirce Lorimier Fernandes (literatura), Inês Fernandes Correia (MPB) e Mauro Fernando Mello (teatro).