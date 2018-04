APCA chama críticos para eleger diretoria A Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA), em cumprimento de seus estatutos, convoca os associados para a assembléia geral ordinária no auditório do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (Rua Rego Freitas, 530, sobreloja), para segunda-feira, dia 13, em primeira convocação às 19h30, com a presença de mais da metade dos associados e, em segunda e última convocação, com qualquer número, obedecendo a seguinte ordem do dia: leitura do relatório e apresentação do balancete do biênio 2005/2007, alteração dos estatutos da APCA e eleição da diretoria e do conselho fiscal para o biênio 2007/2009.