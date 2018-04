Aparência e realidade Data estelar: Vênus reingressa em Leão, Mercúrio e Júpiter estão em trígono, a Lua continua minguando em Gêmeos. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade investiu energia e recursos demais em aparências, imagens e discursos politicamente corretos, que fossem apreciados pelos ouvintes, deixando com isso de aplicar esses mesmos recursos em fazer com que as coisas funcionassem devidamente. É hora, pelas boas ou pelas más, de nossa humanidade compreender que, do ponto de vista cósmico, nossa importância e valor nunca serão medidos pelo que parecemos, mas pelo que fazemos ou deixamos de fazer. E, ainda mais, nosso valor não será medido individualmente, mas pela quantidade e qualidade de vínculos de cooperação e amor que tenhamos estabelecido ao longo de uma sinuosa e longa cadeia de experiências, enquanto respiramos entre o céu e a Terra. ÁRIES 21-3 a 20-4 Entre um problema e outro, aparece a oportunidade de garantir satisfação e prazer. A vida é assim, complexa, sinuosa e bela, principalmente bela. Nunca se estenda demais nas lamúrias, porque estas impedem a visão da beleza. TOURO 21-4 a 20-5 Muita coisa precisa ser organizada meticulosamente antes de continuar tomando atitudes, já que, a partir de agora, o que anteriormente deu bons resultados não continuaria produzindo o mesmo efeito. Mude a orientação. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Você já sabe, a atitude irritada provoca tumultos e problemas ainda maiores daqueles que, teoricamente, se pretendia superar através dessa. Por isso, conter-se numa hora irritada parece ser a coisa mais sábia, não lhe parece? CÂNCER 21-6 a 21-7 O silêncio é dourado, porque ilumina sem proferir palavra nenhuma. Você tem muitas coisas entaladas em sua garganta, mas se o que procura mesmo é comunicá-las, então permita que o silêncio o faça por você. Experimente este método. LEÃO 22-7 a 22-8 Você precipita discórdia, você promove a concórdia, sua presença é absolutamente contraditória no momento atual. Contudo, evite enxergar nisso um defeito que precisaria ser superado, pois as coisas são simplesmente como devem ser. VIRGEM 23-8 a 22-9 Nem tudo é problemático, há verdadeiros oásis de soluções que acontecem de vez em quando, e mesmo que você pense que estes são escassos demais, essa deveria ser uma razão ainda mais forte para aproveitá-los enquanto durarem. LIBRA 23-9 a 22-10 A teia de relacionamentos sociais está em processo de mutação, o que para sua alma só poderia ser motivo de celebração, já que seu destino é tecido em torno desta. Por isso, celebre a saída de certas pessoas e a entrada de outras! ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 As dores se transformarão em alegrias, se você não detonar tudo no meio do caminho, por causa da impaciência. Dê tempo ao tempo, as coisas, mesmo que não o pareça, continuam correndo da melhor forma possível. Da melhor forma possível. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 É só você cumprir direito tudo que for combinado que um montão de contrariedades serão imediatamente canceladas, como se nem sequer tivessem começado a existir. A palavra empenhada é uma promessa, que exige seu devido cumprimento. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A complexidade do momento atual aumentou de tamanho e de intensidade, mas em vez de sua alma se desesperar ao contemplar tudo isso, seria melhor considerar que o tamanho da complexidade mede também o da oportunidade de sucesso. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Faça com que as pessoas entendam sua posição, mas entenda você também que este não seria o melhor momento para tentar que sua vontade prevaleça. Opine, sugira, mas nada imponha, pois este não é seu momento de conduzir, mas de ser conduzido. PEIXES 20-2 a 20-3 O trabalho é uma atividade netamente humana, pois é o exercício que estabelece a ponte entre o mundo subjetivo e a realização concreta. Por isso, nunca trabalhe pensando em descansar, mas envolvendo sua mente e coração no exercício.