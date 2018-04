Aos 82 anos, Michel Piccoli comove a platéia de Locarno

''''Este filme fala não só da velhice, da solidão na velhice, mas também da falta de solidariedade que vem tomando conta da Europa Ocidental nos últimos anos. Veja o caso de tantos velhinhos que morreram na França nos últimos verões fatídicos. E ninguém se deu conta deles. Isso é algo muito simbólico'''', declarou o ator francês de origem italiana Michel Piccoli, após a sessão de seu filme Sous Les Toits de Paris (Sob os Tetos de Paris), que concorre na competição oficial de Locarno. Aos 82 anos, Piccoli prova que está em plena forma ao comover a platéia que lotava a sala do cinema Fevi (o maior do festival), na cidade suíça. Piccoli é um dos atores mais tarimbados e prestigiados de sua geração. De O Desprezo (de Godard) a A Bela da Tarde (de Buñuel), o ator esbanja talento e sabedoria diante da platéia encantada que o acompanhou no debate que se seguiu à première mundial de Sous Les Toits de Paris. Dirigido pelo iraquiano de origem curda Hiner Saleem, o mesmo diretor do ótimo (e pouco conhecido no Brasil, que foi trazido ao País por Leon Cakoff na Mostra de Cinema de São Paulo de 2004) Vodka Lemon, o longa-metragem já é tido como um dos favoritos ao Pardo de Ouro, o principal prêmio do festival. Saleem possui uma filmografia interessante. Emigrou do Iraque, formou-se na Itália onde dirigiu seus primeiros filmes, mudou-se e se estabeleceu em Paris, onde hoje realiza seus trabalhos. Ao lançar seu olhar estrangeiro sobre uma Europa aparentemente bem resolvida e confortável, ele escancara as mazelas de uma sociedade que há tempos deixou de se importar com o ser ao lado. Neste belo drama, que seria trágico se não fosse cômico, ele conta a história de três idosos. Marcel (Piccoli), Amar (Maurice Benichou) e Therèse (Mylène Demongeot). Os dois têm cerca de 80 anos e dividem uma tarde da semana para, literalmente, tomar banho, pois o prédio decadente em que vivem em Paris não tem água no sexto andar, onde moram, e o único banheiro vive cheio. Os dois, solitários e rabugentos, encontram-se em uma piscina pública para tomar a ducha da semana e dividir o tempo. Therèse é uma garçonete de cerca de 60 anos que continua bela e apaixonada por Marcel mesmo depois de décadas. Apesar da atração mútua, e da vitalidade de Marcel, há mais desencontros que encontros entre os dois. A solidão, a indiferença, a ausência da família, de amigos, a proximidade da morte são temas que permeiam uma das mais humanas e, ironicamente, verdadeiras do cinema francês recente. Piccoli, homenageado do festival, não sabe dizer se é forte candidato ao prêmio de melhor ator também. ''''Não sei. Na minha idade, continuar trabalhando, ter amigos, família e uma vida plena já é um prêmio e tanto, não acha?'''', responde ao Estado.