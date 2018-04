''Aos 74 anos, ela tem uma clareza que impressiona'' Depois de chegar ao Rio, Patrícia Hungria, brasileira que vive há 30 anos nos Estados Unidos e dança na companhia de Yvonne Rainer, faltou ao Estado, por telefone. "Ela tem 74 anos, mas uma cabeça de 30, com uma clareza que impressiona. Yvonne foi sempre uma referência na minha vida. No Rio, nos anos 70, quando dançava no Grupo Coringa, de Graziela Figueiroa, já praticava seus pensamentos, porque Graziela fazia parte dessa mesma rede, assim como Klauss Viana, cada qual em um ponto dela." Patrícia conta que pensou ser um trote quando atendeu a uma ligação em sua casa e ouviu uma voz feminina a convidando para fazer Three Seascapes, uma das obras de Yvonne Rainer do período da Judson Church que não havia sido remontada para o Past/Forward patrocinado por Baryshnikov: "Tinha conhecido Yvonne pessoalmente em 1999, quando mostrava um trabalho meu em parceria com George Emilio Sanchez, que tinha sido seu aluno, justamente na Judson Church. Ela tinha sido receptiva e simpática, mas nada que indicasse que viria a fazer um convite desses." Patrícia explica o modo como Yvonne Rainer trabalha hoje: "Seu trabalho recente é muito físico e ela não leva em conta a idade de nenhuma de nós. Penso que trata a nossa diferença física como uma narrativa. E a sua lealdade ao nosso grupo é incondicional. Costuma dizer que só faz o que faz porque estamos com ela."