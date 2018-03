Aos 40 , Monty Python faz um documentário O grupo britânico Monty Python vai se reunir para preparar um documentário que comemora os 40 anos da sua estreia na televisão. O título será Monty Python: Quase Verdade. Aparecem entrevistas com todos os integrantes - John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones e Michael Palin -, além de imagens de arquivo com Graham Chapman, que morreu em 1989. O ator Jeff Bridges e o criador da Playboy Hugh Hefner dão depoimentos. Monty Python se consagrou mundialmente com obras para o cinema - A Vida de Brian é o filme mais famoso. Também será colocado à venda o DVD com sua estreia na BBC, em 1969.