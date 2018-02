Aonde pensa que vai nossa humanidade? Data estelar: o Sol em quadratura com Marte e Plutão, a Lua se aproxima da fase quarto crescente em Sagitário. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade sabe que os erros são cometidos pela própria imperfeição de sua natureza e modo de pensar, mas na prática não os admite, julgando-os e condenando-os com um tipo de severidade que se aproxima do sadismo de forma doentia. Ou por acaso tem outro nome as atitudes que os motoristas adotam perante os erros inadvertidos que outros cometem? É ou não sadismo que os chefes de família apliquem severidade moral aos seus filhos quando eles próprios não se ajustam a esse tipo de comportamento? E não é que por trás dessa severidade sadística há, pior ainda, uma expectativa masoquista, de os vícios serem punidos com severidade? Aonde pensa que vai nossa humanidade preservando essa dinâmica sadomasoquista? Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 É imprescindível que você reveja alguns dos conceitos que, até agora, serviram para sua alma julgar o mundo e o caráter das pessoas. Tudo mudou, e se os conceitos não mudarem, vão transformar-se inexoravelmente em preconceitos. TOURO 21-4 a 20-5 Por acaso, vale tudo para obter os benefícios desejados? Por acaso, sua alma não é capaz de intuir que há vitórias que sequer merecem ser celebradas? Vale mais um caminho de vida bem trilhado do que chegar ao fim desse a qualquer preço. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Quando as pessoas se encontram à beira do desespero, em vez de desabar, elas reagem com fúria e estupidez. Ante um panorama desses, vale a pena trazer à tona a mais profunda das compaixões, para ajudar essas pessoas a voltar ao caminho certo. CÂNCER 21-6 a 21-7 Trabalhe, trabalhe e depois de trabalhar, trabalhe ainda mais, pois é na atividade produtiva que sua alma encontra a verdadeira oportunidade de despontar, começando com pouco, mas destilando o melhor desse pouco. LEÃO 22-7 a 22-8 A percepção do erro responsabiliza sua alma pelo conserto desse também. Até aí, tudo certo, porém, como a norma não é essa, será necessário você resistir ao impulso de criticar e julgar, que é o comum de acontecer numa hora dessas. VIRGEM 23-8 a 22-9 Pense bem: você ainda vai precisar, no futuro, daquelas pessoas que, por serem atualmente alvo da irritação, pareceria melhor desintegrá-las, fazê-las sumir. Este momento tenso vai passar, e você ainda precisará delas. LIBRA 23-9 a 22-10 Nos momentos de intensa irritação, as pessoas soltam a língua e dizem coisas terríveis. Isso não seria nada. Porém, ninguém desiste nem pede as devidas desculpas, e o erro pequeno torna-se, assim, uma bola gigante de equívocos. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O jogo tornou-se duro, que é a fiel manifestação dos corações endurecidos das pesso-as que participam dele. Na melhor das hipóteses, a dureza declarada fará com que as pessoas atualizem a consciência de algo melhor a ser feito. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 À beira da loucura não é o mesmo que enlouquecer completamente. Com certeza, o nível atual de tensão parece não corresponder aos acontecimentos em si mesmos, porém, não dá para fazer de conta que a tensão não existe. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Saber mais a respeito das pessoas é, também, desintegrar a imagem que se tinha anteriormente delas. Esta não é uma situação má em si mesma, a não ser que você tenha dificuldade de reinventar seus relacionamentos. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O clima tenso atinge seu ápice, e como a alma humana não está devidamente refinada para suportar uma situação dessas, reage com fúria inconcebível. Preserve a sabedoria, deixe passar, melhor será não reagir imediatamente a nenhuma provocação. PEIXES 20-2 a 20-3 Por trás de todos os tumultos há apenas uma razão: a disputa de poder, motivo arcaico, que se reproduz através de todas as gerações. É pela disputa de poder que as pessoas perdem a ética e, no fim, todo o poder merecido também.