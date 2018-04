Ao violonista que foi uma bênção

Um dos maiores violonistas que o planeta já conheceu, Baden Powell ganhou festança à sua altura na segunda-feira, dia em que faria 70 anos. A comemoração foi em casa: na sala de espetáculos que tem seu nome, em Copacabana - lotada -, e sob o comando do violão do filho Marcel. A mulher, Silvia, emocionada, estava na platéia; no palco, amigos e admiradores cantaram e tocaram algumas de suas mais belas composições. Baden morreu em setembro de 2000, depois de espalhar seu virtuosismo pelo mundo. Vivo fosse, teria adorado apagar as 70 velinhas em meio aos músicos e cantores que se reuniram para homenageá-lo, garantiu Marcel. Orgulhoso no papel de anfitrião da noite, o instrumentista, que tem 25 anos e se lançou em disco-solo há dois, Marcel conversou por alguns minutos com o Estado antes do show, entre rapidíssimos ensaios com os convidados que chegavam. ''''Meu pai era muito festeiro. Para mim, é uma felicidade muito grande relembrar o nome dele neste dia especial. Sinto muito a falta dele'''', disse o rapaz. No palco, aos gritos de ''''tal pai, tal filho!'''' da platéia, Marcel mostrou ser filho do mestre (Baden o ensinou a dominar o instrumento desde criança, assim como ao outro filho, Phillipe, que mora em Paris e é pianista), mas apresentou pegada própria e personalidade. Tocando sob a imagem do pai ao violão, projetada num telão, ele recebeu velhos amigos de Baden, como Billy Blanco - que é seu padrinho de batismo -, e Pery Ribeiro. Artistas jovens fãs do compositor, como Marianna Leporace (que lançou disco-tributo a ele) e Diogo Nogueira, também participaram, assim como os instrumentistas Gilson Peranzetta e Paulo Malagutti. Cada um teve a liberdade de escolher a música de Baden de sua preferência. Pery estava empolgadíssimo: tomou para si Canto de Ossanha e Bom Dia, Amigo, ambas da dupla Baden e Vinicius de Moraes. ''''Fui um dos primeiros a gravar Canto de Ossanha, isso por volta de 1962. E Bom Dia,Amigo era como um hino dele'''', justificou. ''''Eu era muito amigo do Baden e estava sempre perto dos momentos de criação. Ele gostava muito dessa reunião para fazer música, estaria muito feliz de estar aqui.'''' Billy Blanco cantou sua composição com o compadre, Samba Triste. ''''Fui o primeiro parceiro do Baden; ele tinha 18 anos. Fizemos essa música em meia hora. Se ele já conhecesse o Vinicius nessa época (1956), a letra teria ficado muito melhor'''', brincou. A noite teve ainda músicas instrumentais (Choro para Metrônomo, Chora Violão, Prelúdio das Diminutas, entre outras) e as mais célebres parcerias com Paulo César Pinheiro, Vou Deitar e Rolar e Carta de Poeta, e com o amigo poetinha: Samba em Prelúdio, Canto de Iemanjá e, claro, Samba da Bênção. A Sala Baden Powell estava com seus 508 lugares ocupados. Os ingressos eram gratuitos e teve gente que chegou às 15 horas, quatro horas antes da abertura da bilheteria. Na fila, gente de todas as idades. O espaço é da Secretaria Municipal das Culturas, que dedicou todo o mês de agosto ao tributo - os espetáculos, 27 no total, se estenderão até o fim de agosto (as entradas terão preços variados), com nomes como Leny Andrade, Suely Costa e Claudia Telles.